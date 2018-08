LIVE Atletica, Europei 2018 in DIRETTA: si inizia a Berlino! Prime qualificazioni e batterie

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di atletica leggera. Oggi lunedì 6 agosto è in programma la prima giornata ma non si assegnano medaglie: prevista una sessione pomeridiana con batterie e qualificazioni. Spiccano i turni preliminari dei 100 metri maschili e femminili, senza però Filippo Tortu e Marcell Jacobs che sono già in semifinale in virtù del ranking stagionale: proveranno a raggiungerli Federico Cattaneo, Anna Bongiorni e Irene Siragusa.

Poi quattro turni di qualificazioni dei concorsi, esclusivamente per uomini. Nel martello di prova Marco Lingua dopo la finale conquistata ai Mondiali, nel salto in lungo attenzione a Kevin Ojiaku che cercherà di avvicinare gli otto metri, nel peso e nel disco gli azzurri dovranno superarsi per essere tra i migliori 12.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di atletica leggera: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti.

(foto FIDAL/Colombo)