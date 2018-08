Atletica, Europei 2018: tutti gli azzurri in gara lunedì 6 agosto. Orari e programma delle gare

Oggi lunedì 6 agosto incominciano gli Europei 2018 di atletica leggera. Prima giornata di gare a Berlino (Germania) che non prevede l’assegnazione di medaglie, otto italiani impegnati in gara con l’obiettivo di agguantare la finale o passare il turno. Ci provano Irene Siragusa, Anna Bongiorni e Federico Cattaneo sui 100 metri dove Filippo Tortu e Marcell Jacobs sono già in semifinale, attenzione a Josè Bencosme sui 400 ostacoli e a Kevin Ojiaku nel lungo, Marco Lingua proverà a ripetere quanto fatto lo scorso anno ai Mondiali.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di tutte le gare e gli italiani in gara lunedì 6 agosto agli Europei 2018 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai Due e RaiSport) e su Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDÌ 6 AGOSTO:

16.05 Lancio del martello (maschile) – Qualificazioni: Simone Falloni, Marco Lingua

16.30 100m (maschile) – Batterie: Federico Cattaneo

16.35 Salto in lungo (maschile) – Qualificazioni: Kevin Ojiaku

17.05 400m ostacoli (maschile) – Batterie: José Bencosme

17.35 Getto del peso (maschile) – Qualificazioni: Leonardo Fabbri

17.45 100m (femminile) – Batterie: Irene Siragusa, Anna Bongiorni

