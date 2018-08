LIVE Atletica, Europei 2018 in DIRETTA: Pedroso e Folorunso all’attacco, Antonelli per la sorpresa nella 50 km di marcia

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI (MARTEDI’ 7 AGOSTO)

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di atletica leggera (martedì 7 agosto). Si assegnano le prime medaglie a Berlino, nella mattinata spazio alle 50 km di marcia e proprio qui l’Italia proverà a sorprendere con Michele Antonelli che può ricoprire il ruolo di outsider nella gara dove Matej Toth partirà favorito al pari di Ines Henriques tra le donne.

Spazio anche alle batterie dei 400 metri ostacoli con Yadis Pedroso e Ayomide Folorunso, ai 3000 metri siepi maschili e agli 800 metri femminile, turno preliminare anche per i 400 maschili ma senza Davide Re già ammesso alle semifinali. Poi in serata lo show di Filippo Tortu ma per questo vi rimandiamo all’altra sessione di gare.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di atletica leggera (martedì 7 agosto, sessione mattutina): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 08.30. Buon divertimento a tutti.

08.39 Matej Toth allunga fin da subito! Lo slovacco prova l’attacco dal primo chilometro, è il grande favorito della vigilia.

08.37 PARTITI (con un paio di minuti di ritardo).

08.33 L’Italia può ricoprire il ruolo di outsider con Michele Antonelli e Marco De Luca.

08.32 Fa caldissimo a Berlino, a metà mattinata si parla anche di picchi di 37-37 °C.

08.31 I favoriti della vigilia solo lo slovacco Matej Toth e la portoghese Ines Henriques. Al maschil però il pronostico è molto aperto.

08.30 Previsto un anello di due chilometri da ripetere per 25 volte. Uomini e donne partiranno insieme.

08.28 Le gare di marcia incominceranno alle ore 08.35.

8.25 Buongiorno a tutti. Pochi minuti al via per le due 50 km di marcia, uomini e donne.