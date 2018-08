LIVE European Championships 2018 in DIRETTA: giornata campale! Simona Quadarella per l’oro, c’è Filippo Tortu nei 100 metri

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (martedì 7 agosto), evento multisportivo che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Ci aspetta una giornata letteralmente campale tra Glasgow e Berlino, uno di quei giorni che davvero può segnare l’intera competizione e che l’Italia aveva segnato col cerchio rosso già da diverso tempi: gli azzurri puntano a una serie di medaglie importanti, vogliono fare la differenza e confermarsi ai vertici del medagliere. Caliamo gli assi da 90, non possiamo tirarci indietro e oggi l’Inno di Mameli deve tornare assolutamente a risuonare dopo un giorno senza medaglie d’oro da festeggiare.

Simona Quadarella è la grande favorita nei 1500 metri stile libero: dopo aver trionfato sugli 800, la romana va a caccia della doppietta nel fondo in vasca e ha tutte le potenzialità per fare la differenza e regalarci una nuova medaglia d’oro. La serata dovrebbe essere tutta di Filippo Tortu: alle ore 21.50 andrà in scena la finale dei 100 metri, il nostro velocista si presenta col roboante 9.99 di Madrid alle spalle e vuole un’impresa mitologica che riscriverebbe la storia dell’atletica leggera italiana. Grande attesa anche per Federica Pellegrini che ammireremo già dalla mattina nelle batterie dei 100 metri stile libero, Giovanni Tocci punta al bersaglio grosso dal trampolino 1 metro dopo il bronzo iridato, possiamo essere degli outsider nella 50 km di marcia con Michele Antonelli e Marco De Luca, da non sottovalutare poi il resto del ricco pomeriggio di nuoto, Giorgio Minisini nel nuoto sincronizzato e le gare di mountain bike.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli European Champions 2018 (martedì 7 agosto): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, evento dopo evento, sport per sport, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 08.30. Buon divertimento a tutti.













DI SEGUITO TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE