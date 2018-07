LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA: entra nel vivo la tappa dell’Alpe d’Huez

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della dodicesima tappa del Tour de France 2018, 175 km da Bourg-Saint-Maurice Les Arcs all’Alpe d’Huez. Si fa davvero sul serio sulle Alpi, con la terza frazione del durissimo trittico. Da affrontare infatti Col de la Madeleine (25,3 km al 6,2%), poi il breve strappo di Lacets (3,4 km all’8,2%) e il Col de la Croix de Fer (29 km al 5,2%), l’ascesa più lunga di tutta la Grande Boucle. Ovviamente tutto un antipasto in vista del gran finale: si torna ad affrontare l’Alpe d’Huez, una delle salite storiche, con i suoi 13,8 km con una pendenza media dell’8,1%. Un dislivello davvero clamoroso per la giornata di oggi, ore ed ore da affrontare in salita: sarà durissima arrivare al traguardo. Aperta la battaglia per la classifica generale: tutti contro il Team Sky. Vincenzo Nibali lancia la sfida a Chris Froome e Geraint Thomas.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della dodicesima tappa del Tour de France 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa.

La tappa di oggi – La classifica generale













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

15.06 La corsa si incendia. Rolland viene raggiunto in testa da Valverde, Kruijswijk e Barguil. Un quartetto davvero niente male…4’11” di vantaggio sul gruppo maglia gialla.

15.04 INIZIATA LA CROIX DE FER! 29 km, interminabile! 5,9% di pendenza media, ma è una salita a gradoni, con diversi tratti duri.

15.01 Buongiorno da Federico Militello. Andiamo a seguire insieme questa ultima parte della tappa.

14.59 Dunque questa è la situazione a 82km dall’arrivo: al comando troviamo Pierre Rolland con un vantaggio di 28″ sui contrattaccanti (dove troviamo ottimi scalatori come Kruijswijk, Valverde, Nieve, Barguil, Majka, Zakarin…). Alaphilippe in questo momento si rialza per aspettare il gruppo maglia gialla, che ora è in ritardo di 4’16” dal leader della corsa.

14.55 Pierre Rolland attraversa per primo anche sull’unico traguardo volante della giornata, situato a Saint-Jean-de-Maurienne

💚 Intermediate sprint / Sprint intermédiaire

Pierre Rolland crosses the line solo, chased by Valverde, Sicard, Latour and Kruijswijk.

Rolland franchit seul la ligne, poursuivi par Valverde, Sicard, Latour et Kruijswijk.#TDF2018 pic.twitter.com/nMeFPPn0GR — Le Tour de France (@LeTour) July 19, 2018

14.54 Nel gruppo degli inseguitori prova ad andarsene Marco Minnaard. L’olandese della Wanty ha già accumulato qualche decina di secondi

14.52 Molto veloce in discesa Rolland, che guadagna altri secondi rispetto ai contrattaccanti: il margine ora sale intorno a 40″. Il gruppo maglia gialla è in ritardo di 4’03”

14.50 Alaphilippe vince lo sprint tra i contrattaccanti e allunga ulteriormente nella classifica scalatori. Questo l’ordine d’arrivo sul GPM di seconda categoria appena affrontato

1. Pierre Rolland, 5 punti

2. Julian Alaphilippe, 3

3. Serge Pauwels, 2

4. Robert Gesink, 1

14.49 Pierre Rolland passa per primo sul GPM di Lacets de Montvernier

🏁 – 91 km

⛰ Lacets de Montvernier (cat. 2) ⛰

Pierre Rolland first on top of Lacets de Montvernier! ⚪🔴

Pierre Rolland passe en tête au sommet ! ⚪🔴 pic.twitter.com/2oMEH8KMru — Le Tour de France (@LeTour) July 19, 2018

14.47 Continua la cavalcata solitaria di Pierre Rolland. Il team Education First dopo il ritiro del proprio capitano Rigoberto Uran pensa a conquistare una tappa

🏁 – 93 km@PierroooRolland is 25" ahead the breakaway group.

Pierre Rolland a 25" d'avance sur le groupe d'échappés.#TDF2018 pic.twitter.com/m0MMMVkKFL — Le Tour de France (@LeTour) July 19, 2018

14.44 Il distacco tra il gruppo degli inseguitori e i contrattaccanti (al suo interno c’è la maglia gialla virtuale Kruijswijk) è di 3’02”

14.42 3.4km all’8.2% di pendenza media. Questi i dati della salita che sia i fuggitivi sia gli inseguitori stanno affrontando

14.39 Rolland accumula qualche ulteriore secondo dai contrattaccanti, ora il distacco è di 25″. Nel gruppo il Team Sky amministra comodamente a 3’50” dalla testa della corsa

14.37 Attualmente in testa c’è Pierre Rolland, che si è staccato qualche chilometro fa da una fuga di 25 corridori circa (a 22″ dal francese della Education First). Il gruppo è attardato di 3’48”. Stiamo per entrare nel vivo della corsa!!

14.36 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della dodicesima tappa del Tour de France 2018