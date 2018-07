Tour de France 2018, dodicesima tappa Bourg-Saint-Maurice Les Arcs-Alpe d’Huez: battaglia titanica sulla salita più dura! Qui si fa la storia!

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DELL’ALPE D’HUEZ (19 LUGLIO)

Quello di ieri potrebbe essere stato solo uno splendido antipasto: arriva il terzo tappone del trittico della Alpi al Tour de France 2018. Dodicesima tappa: partenza da Bourg-Saint-Maurice Les Arcs, arrivo dopo 175 chilometri in cima alla storica Alpe d’Huez. È sicuramente una delle frazioni più attese di tutta la Grande Boucle, non deluderà le aspettative.

Percorso

Si parte nella Savoia, inizio soft con una trentina di chilometri pianeggianti. Poi si inizia a salire: Col de la Madeleine, con 25 chilometri al 6%. Lunghissima discesa, lo strappo di Lacets (3,4 chilometri all’8%) e di nuovo un’ascesa infinita, con i corridori che pedaleranno sicuramente più di un’ora in alta quota: Croix de Fer (29 chilometri al 5,2%, ma che presenta anche qualche tratto in contropendenza). Scollinamento a 64 dall’arrivo: ancora una lunghissima discesa, fondovalle e la famosissima Alpe D’Huez. 13.8 chilometri all’8,1%, con il gruppo che sicuramente sarà già sfaldato dalle fatiche precedenti: si potrà davvero fare la differenza, ad oltre 1800 metri d’altitudine.

Altimetria

Favoriti

Il Team Sky contro tutti, o forse meglio, tutti contro il Team Sky. Lo squadrone britannico fa paura: potrebbe gestire la corsa e attuare la solita tattica del “trenino” sull’ultima ascesa per poi liberare i cavalli di Geraint Thomas, in Maglia Gialla, o meglio ancora di Chris Froome. Sembra davvero difficile capire come possano perdere nella frazione odierna. A sfidarli c’è la Movistar, piuttosto malmessa: Nairo Quintana deve per forza attaccare, magari sfruttando l’aiuto di Mikel Landa ed Alejandro Valverde. La Francia sogna con Romain Bardet: il capitano dell’AG2R non ha convinto ieri, oggi ha un altro tentativo per andare a caccia della vittoria. Spazio anche a Daniel Martin (UAE Emirates), Tom Dumoulin (Team Sunweb) e Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo), tutti e tre capaci di colpire su una vetta simile. In casa Italia si punta tutto su Vincenzo Nibali: lo Squalo si è difeso nella frazione precedente, oggi, con la gamba giusta, andrà sicuramente all’attacco.













