LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA: Bourg d’Oisans-Valence. Tornano in scena i velocisti, Sagan scalpita

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tredicesima frazione del Tour de France 2018. La tappa di oggi prevede 169,5km pianeggianti da Bourg d’Oisans a Valence, ad eccezione di due Gran Premi della Montagna (uno di terza e uno di quarta categoria) che tuttavia non dovrebbero mettere in dubbio un arrivo in volata. Peter Sagan ormai ha ipotecato la maglia verde, il campione del Mondo infatti vanta 210 punti in più di Alexander Kristoff (secondo nella graduatoria speciale), e chiaramente è il principale favorito per il successo odierno, a maggior ragione ora che molti velocisti hanno abbandonato la Grande Boucle a causa delle difficoltà patite nel corso del trittico alpino: tra costoro spiccano i nomi di Fernando Gaviria e Dylan Groenewegen (vincitori di due tappe ciascuno nella prima parte del Grande Giro), André Greipel, Marcel Kittel e Mark Cavendish. A contrastare il leader della classifica a punti dunque rimangono il norvegese Alexander Kristoff, il francese Arnaud Demare, ma anche due corridori del Bel Paese, Andrea Pasqualon (Wanty) e Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida). A proposito di italiani e Bahrain-Merida: oggi purtroppo la corsa riparte senza Vincenzo Nibali, costretto al ritiro a causa di una frattura vertebrale riportata a seguito di una caduta a 4km dall’arrivo sull’Alpe d’Huez (clicca qui per vedere il video). Ma sospese le montagne, cerchiamo di sospendere anche polemiche e rammarichi, per adesso, e godiamoci la tappa odierna del Tour.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE della tredicesima frazione del Tour de France 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 13.30. Buon divertimento! (Foto: Ian_Sherriffs / Shutterstock.com)













La tappa di oggi – La classifica generale

CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA