VIDEO Vincenzo Nibali, la caduta al Tour de France. Colpa di una moto

CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLA TAPPA DELL’ALPE D’HUEZ

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE DOPO L’ALPE D’HUEZ

Che sfortuna per Vincenzo Nibali! Proprio nella fase decisiva dell’ascesa dell’Alpe d’Huez, quando Chris Froome è scattato, il ciclista siciliano è stato vittima di una caduta. Le immagini non sono chiarissime e la colpa sembra essere di una moto della Gendarmerie, come ha dichiarato lo stesso Vincenzo a fine tappa, che per fare largo agli atleti tra le ali della folla ha colpito e fatto cadere lo Squalo, ripreso dolorante mentre veniva aiutato a rialzarsi.

Un brutto episodio, che va ad alimentare la solita questione sulla pericolosità della vicinanza degli spettatori. Un incidente che, soprattutto, ha impedito a Nibali di giocarsi fino in fondo le sue chance sulla mitica salita alpina. Lo Squalo è stato comunque encomiabile nella sua rimonta, grazie a cui è riuscito a limitare i danni.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL CICLISMO

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo