Tour de France 2018, la nuova classifica generale senza Vincenzo Nibali…

Vincenzo Nibali si è ritirato al termine della dodicesima tappa del Tour de France a causa di una caduta sull’Alpe d’Huez causata da una moto della Gendermeria. Lo Squalo ha riporta una frattura vertebrale e non potrà quindi continuare la Grande Boucle, in cui si trovata in quarta posizione in classifica generale. Il Tour perde quindi uno dei grandi favoriti e la nuova graduatoria vede salire Primož Roglic in quarta posizione. Di seguito la classifica generale aggiornata del Tour de France 2018.

CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2018 (Dopo la dodicesima tappa)

1 GERAINT THOMAS TEAM SKY 49h 24′ 43” – 2 CHRIS FROOME TEAM SKY 49h 26′ 22” + 00h 01′ 39” 3 TOM DUMOULIN TEAM SUNWEB 49h 26′ 33” + 00h 01′ 50” 4 PRIMOŽ ROGLIC TEAM LOTTO NL – JUMBO 49h 27′ 29” + 00h 02′ 46” 5 ROMAIN BARDET AG2R LA MONDIALE 49h 27′ 50” + 00h 03′ 07” 6 MIKEL LANDA MEANA MOVISTAR TEAM 49h 27′ 56” + 00h 03′ 13” 7 STEVEN KRUIJSWIJK TEAM LOTTO NL – JUMBO 49h 28′ 26” + 00h 03′ 43” 8 NAIRO QUINTANA MOVISTAR TEAM 49h 28′ 56” + 00h 04′ 13” 9 DANIEL MARTIN UAE TEAM EMIRATES 49h 29′ 54” + 00h 05′ 11” 10 JAKOB FUGLSANG ASTANA PRO TEAM 49h 30′ 28” + 00h 05′ 45” 11 ALEJANDRO VALVERDE MOVISTAR TEAM 49h 33′ 50” + 00h 09′ 07” 12 BOB JUNGELS QUICK – STEP FLOORS 49h 33′ 52” + 00h 09′ 09” 13 ILNUR ZAKARIN TEAM KATUSHA ALPECIN 49h 34′ 20” + 00h 09′ 37” 14 MIKEL NIEVE ITURRALDE MITCHELTON – SCOTT 49h 40′ 11” + 00h 15′ 28” 15 PIERRE ROGER LATOUR AG2R LA MONDIALE 49h 41′ 24” + 00h 16′ 41” 16 GUILLAUME MARTIN WANTY – GROUPE GOBERT 49h 43′ 22” + 00h 18′ 39” 17 TANEL KANGERT ASTANA PRO TEAM 49h 45′ 24” + 00h 20′ 41” 18 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ TEAM SKY 49h 46′ 05” + 00h 21′ 22” 19 WARREN BARGUIL TEAM FORTUNEO – SAMSIC 49h 48′ 38” + 00h 23′ 55” 20 RAFAL MAJKA BORA – HANSGROHE 49h 53′ 21” + 00h 28′ 38”

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto Pier Colombo