VIDEO Vincenzo Nibali, caduta provocata dalla tracolla della fotocamera di un tifoso. La moviola

La caduta che ha costretto Vincenzo Nibali a lasciare il Tour de France è stata causata da un tifoso. Con il passare delle ore sono usciti una serie di video amatoriali che mostrano da una differente angolazione la dinamica della caduta, fornendo una visione chiara di quando successo.

L’episodio è avvenuto a 4 km dalla vetta dell’Alpe d’Huez, nell’ultimo tratto della salita non transennato. Lo Squalo stava accelerando per rispondere all’attacco di Chris Froome. La situazione del pubblico in quella zona era decisamente fuori controllo, con fumogeni e la strada ristretta a pochi metri. Dalle immagini si vede come la tracolla della fotocamera di un tifoso aggancia Nibali, che finisce così a terra, ruotandosi e sbattendo la schiena (probabilmente sulla radiolinea). Questo caduta ha costretto il siciliano a ritirarsi, causando una frattura composta della 10° vertebra toracica, che gli costerà anche uno stop di almeno 15 giorni. Di seguito la moviola della caduta.

Foto Pier Colombo