Classifica Tour de France 2018: Thomas resta in maglia gialla, Froome e Dumoulin lo tallonano

Tredicesima tappa tranquilla per il Tour de France 2018: non cambia nulla in classifica generale, Geraint Thomas resta in Maglia Gialla davanti al compagno di squadra Chris Froome.

Di seguito la classifica generale del Tour de France 2018 al termine della tredicesima tappa.

CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2018 (Dopo la tredicesima tappa)

1 GERAINT THOMAS 8 TEAM SKY 53H 10′ 38” – B : 23” –

2 CHRIS FROOME 1 TEAM SKY 53H 12′ 17” + 00H 01′ 39” B : 4” –

3 TOM DUMOULIN 32 TEAM SUNWEB 53H 12′ 28” + 00H 01′ 50” B : 12” P : 00′ 20”

4 PRIMOŽ ROGLIC 166 TEAM LOTTO NL – JUMBO 53H 13′ 24” + 00H 02′ 46” – –

5 ROMAIN BARDET 21 AG2R LA MONDIALE 53H 13′ 45” + 00H 03′ 07” B : 4” –

6 MIKEL LANDA MEANA 75 MOVISTAR TEAM 53H 13′ 51” + 00H 03′ 13” – –

7 STEVEN KRUIJSWIJK 161 TEAM LOTTO NL – JUMBO 53H 14′ 21” + 00H 03′ 43” – –

8 NAIRO QUINTANA 71 MOVISTAR TEAM 53H 14′ 51” + 00H 04′ 13” – –

9 DANIEL MARTIN 91 UAE TEAM EMIRATES 53H 15′ 49” + 00H 05′ 11” B : 11” –

10 JAKOB FUGLSANG 121 ASTANA PRO TEAM 53H 16′ 23” + 00H 05′ 45” – –

11 ALEJANDRO VALVERDE 78 MOVISTAR TEAM 53H 19′ 45” + 00H 09′ 07” B : 4” –

12 BOB JUNGELS 105 QUICK – STEP FLOORS 53H 19′ 47” + 00H 09′ 09” – –

13 ILNUR ZAKARIN 141 TEAM KATUSHA ALPECIN 53H 20′ 15” + 00H 09′ 37” – –

14 MIKEL NIEVE ITURRALDE 68 MITCHELTON – SCOTT 53H 26′ 06” + 00H 15′ 28” – –

15 PIERRE ROGER LATOUR 26 AG2R LA MONDIALE 53H 27′ 19” + 00H 16′ 41” B : 6” P : 00′ 10”

16 GUILLAUME MARTIN 211 WANTY – GROUPE GOBERT 53H 29′ 17” + 00H 18′ 39” – –

17 TANEL KANGERT 125 ASTANA PRO TEAM 53H 31′ 19” + 00H 20′ 41” – –

18 WARREN BARGUIL 41 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 53H 34′ 33” + 00H 23′ 55” – –

19 ADAM YATES 61 MITCHELTON – SCOTT 53H 46′ 56” + 00H 36′ 18” – –

20 BAUKE MOLLEMA 191 TREK – SEGAFREDO 53H 48′ 17” + 00H 37′ 39” – –

Foto: Thomas Quack / Shutterstock.com