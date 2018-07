LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA: 14a tappa. Finale durissimo, scontro tra gli uomini di classifica

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quattordicesima tappa del Tour de France 2018, 188 km da Saint-Paul-Trois-Châteaux a Mende. Si torna a salire per una frazione molto insidiosa sul Massiccio Centrale. I corridori dovranno infatti affrontare un percorso che negli ultimi 100 km presenta un continuo saliscendi con un finale durissimo. A 4,5 km dal traguardo la strada si impennerà improvvisamente sulla Côte de la Croix Neuve, uno strappo micidiale di 3 km al 10%, in cui chi saprà piazzare lo scatto decisivo potrà fare la differenza e lanciarsi nel tratto in discesa verso il traguardo per cogliere la vittoria.

Un finale che si preannuncia quindi spettacolare e assisteremo ad un nuovo scontro diretto tra gli uomini di classifica. Il Team Sky cercherà di rafforzare la propria leadership con la maglia gialla Geraint Thomas e Chris Froome, ma Tom Dumoulin, Romain Bardet, Primoz Roglic e molti altri proveranno a sorprenderli sullo strappo e ridurre il distacco in classifica.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quattordicesima tappa del Tour de France 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 12.30. Buon divertimento! (Foto: Pier Colombo)













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA