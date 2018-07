Tour de France 2018, tredicesima tappa Bourg d’Oisans-Valence: tornano in scena i velocisti. Sagan lotta per la maglia verde

Dopo il durissimo trittico sulle Alpi, oggi torneranno in scena i velocisti al Tour de France 2018. La tredicesima tappa, 169 km da Bourg d’Oisans a Valence, presenta infatti un percorso quasi totalmente pianeggiante, che dovrebbe risolversi in un classico sprint di gruppo. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della tredicesima tappa del Tour de France.

Percorso

Poco dopo il via ci sarà una lunga discesa fino al km 29 quando inizierà la Côte de Brié (2,4 km al 6,9%). In questa prima parte in tanti proveranno a far partire una fuga. Poi seguirà un lungo tratto pianeggiante, in cui al km 70 è posto lo sprint intermedio di Saint-Quentin-sur-Isère. A 60 km dal traguardo ci sarà invece il secondo GPM di giornata, la Côte de Sainte-Eulalie-en-Royans (1,5 km al 4,9%). A seguire i corridori troveranno altre due brevi salite non classificate e poi una leggera discesa che li porterà negli ultimi 10 km, tutti pianeggianti.

Favoriti

Saranno quindi i velocisti gli attesi protagonisti di questa tappa. Visti i tanti ritiri di ieri, il grande favorito sarà Peter Sagan, già a quota due successi in questo Tour e ponto a centrare il tris. Attenzione però anche agli altri sprinter, che proveranno a sfruttare questa occasione per trovare la vittoria, tra cui citiamo in particolare Alexander Kristoff, Arnaud Démare, John Degenkolb e i nostri Andrea Pasqualon e Sonny Colbrelli.

Altimetria

