LIVE Tour de France 2018, DIRETTA 20ma tappa: entra nel vivo la cronometro

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ventesima tappa del Tour de France 2018, la cronometro individuale da Saint-Pée-sur-Nivelle a Espelette, per un totale di 31 km. La battaglia contro il tempo sta per entrare nel vivo, tra poche ore scenderanno in pista i big. Il percorso non presenta alcun metro di pianura, ma un continuo saliscendi per tutto il corso del tracciato, favorendo di conseguenza i passisti con abilità di scalatore, come i primi quattro in classifica generale. Vietato perdere la concentrazione, soprattutto negli ultimi 3000 m, dove si affronta il Col de Pinodieta (900m con una pendenza superiore al 10%) e l’immediata discesa tecnica che porta al traguardo. Chi ha più forza nelle gambe farà la differenza.

Geraint Thomas deve gestire nel migliore dei modi il vantaggio di 2’05” su Tom Dumoulin. Allo stesso tempo è bagarre per il podio, con l’olandese della Sunweb che si deve guardare alle spalle di un sorprendente Primoz Roglic e del quattro volte vincitore del Tour Chris Froome. Sarà una lotta interessantissima da vivere sul filo dei secondi.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE della cronometro individuale Saint-Pée-sun-Nivelle-Espelette, penultima frazione del Tour de France 2018: cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento a tutti.

Ordine di partenza – La tappa di oggi – La classifica generale













Foto: Twitter LottoNLJumbo Cycling