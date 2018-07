Tour de France 2018, ventesima tappa: cronometro Saint-Pée-sur-Nivelle-Espelette. Ci si gioca il podio contro il tempo

Ventesima tappa ed ultima battaglia per quanto riguarda il Tour de France 2018 prima della passerella di Parigi sui Campi Elisi. Si torna a sfidare le lancette, dopo la cronometro a squadre, ecco la prima ed unica prova contro il tempo individuale di questa Grande Boucle: 31km da Saint-Pee-Sur Nivelle ad Espelette, tutt’altro che pianeggianti.

Percorso

Il percorso non è per specialisti puri. Il tracciato si presenta dal punto di vista altimetrico come un continuo saliscendi dal primo all’ultimo chilometro. Sarà decisivo a 4km dal traguardo lo strappo finale, il Col de Pinodieta, un muro abbastanza breve (900m) ma con una pendenza media del 10,2%. Farà la differenza anche la discesa tecnica che porterà all’arrivo, dove i corridori sfrecceranno a velocità elevatissime per guadagnare o limitare i danni. Anche l’arrivo è leggermente in salita: le gambe in quel momento saranno durissime, sarà molto difficile chiudere al meglio.

Altimetria

Favoriti

I passistoni non riusciranno sicuramente a vincere questa prova: c’è bisogno di motore, ma anche di resistenza e di qualità nello scalare strappi di media difficoltà. Secondo bookmakers e addetti ai lavori i favoriti saranno i primi quattro della classifica generale. Geraint Thomas proverà a chiudere in bellezza: la condizione è eccezionale, ma sulla Maglia Gialla potrebbe pesare la voglia di gestire, senza esagerare e rischiare nulla. Chi darà tutto saranno il campione del mondo Tom Dumoulin ed il vincitore di ieri, lo sloveno Primoz Roglic: la coppia si giocherà il podio con Chris Froome, favorito dal percorso ma apparso lontano dalla condizione dei giorni migliori. Un nome a sorpresa può essere quello di Michal Kwiatkowski: senza responsabilità di squadra il polacco proverà a giocarsi le sue chances.













gianluca.bruno@oasport.it