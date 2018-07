LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA: cronometro decisiva. Thomas difende la maglia gialla, Froome cerca la rimonta per il podio

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ventesima tappa del Tour de France 2018, una cronometro individuale di 31 km da Saint-Pée-sur-Nivelle a Espelette. Oggi si deciderà la classifica generale e scopriremo quindi il podio della 105ma edizione della Grande Boucle. L’ultima battaglia tra i big sarà contro il tempo in una cronometro impegnativa. Il percorso è infatti caratterizzato da un continuo saliscendi con diversi strappi, tra cui il Col de Pinodieta. Un muro di 900 metri al 10% che risulterà decisivo visto lo scollinamento a soli tre chilometri dal traguardo.

Geraint Thomas sarà l’ultimo a prendere il via e dovrà difendere la maglia gialla dall’assalto del campione del mondo a cronometro Tom Dumoulin, oltre che da Primoz Roglic. Chris Froome cercherà invece di dare il massimo per salire sul podio. Vivremo quindi una sfida spettacolare sul filo dei secondi sia per la vittoria di tappa che per la classifica generale.

12.03 Leggera pioggia in questo momento, ma le strade sono già tutte bagnate

12.00 Inizia la cronometro! Craddocok il primo a partire

11.53 Grande attesa per il campione del mondo Tom Dumoulin che oggi cercherà la prestazione della vita per ribaltare la situazione

11.49 Si sta preparando Craddocok che sarà il primo corridore a partire

Warm up for @lawsoncraddock , he will be the first rider on the start line.

Échauffement pour Lawson Craddock, qui sera le 1er à prendre le départ.#TDF2018 pic.twitter.com/mVbPbuYyd2 — Le Tour de France (@LeTour) July 28, 2018

11.43 Attenzione alla pioggia, che potrebbe essere determinante in questa cronometro

11.38 Geraint Thomas deve difendere la maglia gialla in questa sfida contro il tempo e poi potrà festeggiare il suo primo Tour

11.34 Oggi si svolgerà una cronometro individuale di 31 km decisiva per la classifica generale. Il percorso è impegnativo con diversi strappi

Etape 20 / Stage 20 – ⏱🚴‍♂️ 📍 Saint-Pée-sur-Nivelle ➡️ Espelette

📏 31 km

🚩 Premier coureur / first rider : 12:00 CET

🚩 Dernier coureur / last rider : 16:29 CET 🏁 Premier coureur / first rider : 12:44 CET

🏁 Dernier coureur / last rider : 17:13 CET#TDF2018 pic.twitter.com/JEAPau0iPl — Le Tour de France (@LeTour) July 28, 2018

11.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ventesima tappa del Tour de France 2018