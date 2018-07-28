MenuMenu

Tour de France 2018, cronometro individuale Saint-Pée-sur-Nivelle-Espelette: orario d’inizio e pettorali di partenza

Thomas-Geraint-.jpg

Oggi prende il via la penultima frazione del Tour de France 2018, una cronometro individuale di 31 km da Saint-Pée-sur-Nivelle e Espelette. Il percorso, caratterizzato da continui saliscendi, non è agevole per i puri specialisti della corsa contro il tempo, mentre partono favoriti gli scalatori passisti, come ad esempio i primi tre della classifica generale (Geraint Thomas, Tom Dumoulin e Primoz Roglic). Fondamentale inoltre la condizione fisica: chi non ha più gambe rischia di perdere importanti secondi se non minuti in ottica graduatoria.

I corridori lasciano la rampa con un intervallo di due minuti ciascuno (ad eccezione dei primi 39 che partono a distanza di un minuto e mezzo), l’ordine di partenza è stabilito dalla classifica generale ribaltata (dall’ultimo al primo). Il primo ciclista a prendere il via sarà dunque lo statunitense Lawson Craddock (Education First) alle ore 12:00, l’ultimo invece è il britannico Geraint Thomas (Team Sky), attuale maglia gialla, alle ore 16:29. Il tempo di percorrenza del tracciato si aggira attorno ai 44-45 primi.

Di seguito la startist della ventesima tappa del Tour de France 2018, con gli orari di partenza di tutti i corridori. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport e Rai Tre, in diretta streaming su Eursport Player e Rai Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

TOUR DE FRANCE 2018, VENTESIMA TAPPA (CRONOMETRO INDIVIDUALE): STARTING LIST E ORARI DI PARTENZA

ORARIO N. ATLETA TEAM
12:00:00 13  LAWSON CRADDOCK TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE
12:01:30 153  JACOPO GUARNIERI GROUPAMA – FDJ
12:03:00 137  JAY ROBERT THOMSON TEAM DIMENSION DATA
12:04:30 173  JASPER DE BUYST LOTTO SOUDAL
12:06:00 151  ARNAUD DEMARE GROUPAMA – FDJ
12:07:30 164  AMUND GRØNDAHL JANSEN TEAM LOTTO NL – JUMBO
12:09:00 167  TIMO ROOSEN TEAM LOTTO NL – JUMBO
12:10:30 94  ROBERTO FERRARI UAE TEAM EMIRATES
12:12:00 107  MAXIMILIANO ARIEL RICHEZE QUICK – STEP FLOORS
12:13:30 157  RAMON SINKELDAM GROUPAMA – FDJ
12:15:00 185  DAMIEN GAUDIN DIRECT ENERGIE
12:16:30 98  OLIVIERO TROIA UAE TEAM EMIRATES
12:18:00 15  TAYLOR PHINNEY TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE
12:19:30 118  LUKAS PÖSTLBERGER BORA – HANSGROHE
12:21:00 213  TIMOTHY DUPONT WANTY – GROUPE GOBERT
12:22:30 17  TOM SCULLY TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE
12:24:00 7  LUKE ROWE TEAM SKY
12:25:30 202  DIMITRI CLAEYS COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
12:27:00 154  OLIVIER LE GAC GROUPAMA – FDJ
12:28:30 96  MARCO MARCATO UAE TEAM EMIRATES
12:30:00 53  HEINRICH HAUSSLER BAHRAIN – MERIDA
12:31:30 112  MACIEJ BODNAR BORA – HANSGROHE
12:33:00 201  CHRISTOPHE LAPORTE COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
12:34:30 65  MICHAEL HEPBURN MITCHELTON – SCOTT
12:36:00 63  LUKE DURBRIDGE MITCHELTON – SCOTT
12:37:30 62  JACK BAUER MITCHELTON – SCOTT
12:39:00 186  FABIEN GRELLIER DIRECT ENERGIE
12:40:30 218  GUILLAUME VAN KEIRSBULCK WANTY – GROUPE GOBERT
12:42:00 208  ANTHONY TURGIS COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
12:43:30 108  NIKI TERPSTRA QUICK – STEP FLOORS
12:45:00 95  ALEXANDER KRISTOFF UAE TEAM EMIRATES
12:46:30 18  SEP VANMARCKE TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE
12:48:00 116  DANIEL OSS BORA – HANSGROHE
12:49:30 195  MICHAEL GOGL TREK – SEGAFREDO
12:51:00 194  JOHN DEGENKOLB TREK – SEGAFREDO
12:52:30 133  REINARDT JANSE VAN RENSBURG TEAM DIMENSION DATA
12:54:00 64  MATHEW HAYMAN MITCHELTON – SCOTT
12:55:30 52  SONNY COLBRELLI BAHRAIN – MERIDA
12:57:00 84  SIMON GERRANS BMC RACING TEAM
12:59:00 176  TOMASZ MARCZYNSKI LOTTO SOUDAL
13:01:00 97  RORY SUTHERLAND UAE TEAM EMIRATES
13:03:00 44  ROMAIN HARDY TEAM FORTUNEO – SAMSIC
13:05:00 73  DANIELE BENNATI MOVISTAR TEAM
13:07:00 207  JULIEN SIMON COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
13:09:00 56  KRISTIJAN KOREN BAHRAIN – MERIDA
13:11:00 12  SIMON CLARKE TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE
13:13:00 48  FLORIAN VACHON TEAM FORTUNEO – SAMSIC
13:15:00 47  LAURENT PICHON TEAM FORTUNEO – SAMSIC
13:17:00 217  DION SMITH WANTY – GROUPE GOBERT
13:19:00 45  KEVIN LEDANOIS TEAM FORTUNEO – SAMSIC
13:21:00 113  MARCUS BURGHARDT BORA – HANSGROHE
13:23:00 216  ANDREA PASQUALON WANTY – GROUPE GOBERT
13:25:00 117  PAWEL POLJANSKI BORA – HANSGROHE
13:27:00 184  JEROME COUSIN DIRECT ENERGIE
13:29:00 38  EDWARD THEUNS TEAM SUNWEB
13:31:00 215  YOANN OFFREDO WANTY – GROUPE GOBERT
13:33:00 182  THOMAS BOUDAT DIRECT ENERGIE
13:35:00 86  MICHAEL SCHÄR BMC RACING TEAM
13:37:00 147  NILS POLITT TEAM KATUSHA ALPECIN
13:39:00 43  ELIE GESBERT TEAM FORTUNEO – SAMSIC
13:41:00 132  EDVALD BOASSON HAGEN TEAM DIMENSION DATA
13:43:00 206  ANTHONY PEREZ COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
13:45:00 197  TOMS SKUJINS TREK – SEGAFREDO
13:47:00 22  SILVAN DILLIER AG2R LA MONDIALE
13:49:00 106  YVES LAMPAERT QUICK – STEP FLOORS
13:51:00 165  PAUL MARTENS TEAM LOTTO NL – JUMBO
13:53:00 142  IAN BOSWELL TEAM KATUSHA ALPECIN
13:55:00 193  KOEN DE KORT TREK – SEGAFREDO
13:57:00 74  IMANOL ERVITI MOVISTAR TEAM
13:59:00 138  JULIEN VERMOTE TEAM DIMENSION DATA
14:01:00 155  TOBIAS LUDVIGSSON GROUPAMA – FDJ
14:03:00 115  GREGOR MÜHLBERGER BORA – HANSGROHE
14:05:00 187  ROMAIN SICARD DIRECT ENERGIE
14:07:00 35  CHAD HAGA TEAM SUNWEB
14:09:00 3  JONATHAN CASTROVIEJO TEAM SKY
14:11:00 111  PETER SAGAN BORA – HANSGROHE
14:13:00 33  NIKIAS ARNDT TEAM SUNWEB
14:15:00 92  JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO UAE TEAM EMIRATES
14:17:00 126  MAGNUS CORT NIELSEN ASTANA PRO TEAM
14:19:00 27  OLIVER NAESEN AG2R LA MONDIALE
14:21:00 174  THOMAS DE GENDT LOTTO SOUDAL
14:23:00 77  MARC SOLER MOVISTAR TEAM
14:25:00 198  JASPER STUYVEN TREK – SEGAFREDO
14:27:00 214  MARCO MINNAARD WANTY – GROUPE GOBERT
14:29:00 145  PAVEL KOCHETKOV TEAM KATUSHA ALPECIN
14:31:00 57  FRANCO PELLIZOTTI BAHRAIN – MERIDA
14:33:00 6  WOUT POELS TEAM SKY
14:35:00 136  TOM-JELTE SLAGTER TEAM DIMENSION DATA
14:37:00 212  THOMAS DEGAND WANTY – GROUPE GOBERT
14:39:00 122  OMAR FRAILE MATARRANZ ASTANA PRO TEAM
14:41:00 124  JESPER HANSEN ASTANA PRO TEAM
14:43:00 85  STEFAN KÜNG BMC RACING TEAM
14:45:00 36  SØREN KRAGH ANDERSEN TEAM SUNWEB
14:47:00 24  MATHIAS FRANK AG2R LA MONDIALE
14:49:00 37  LAURENS TEN DAM TEAM SUNWEB
14:51:00 4  MICHAL KWIATKOWSKI TEAM SKY
14:53:00 72  ANDREY AMADOR MOVISTAR TEAM
14:55:00 204  JESUS HERRADA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
14:57:00 205  DANIEL NAVARRO GARCIA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
14:59:00 67  DARYL IMPEY MITCHELTON – SCOTT
15:01:00 203  NICOLAS EDET COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
15:03:00 128  MICHAEL VALGREN ANDERSEN ASTANA PRO TEAM
15:05:00 42  MAXIME BOUET TEAM FORTUNEO – SAMSIC
15:07:00 46  AMAEL MOINARD TEAM FORTUNEO – SAMSIC
15:09:00 158  ARTHUR VICHOT GROUPAMA – FDJ
15:11:00 183  SYLVAIN CHAVANEL DIRECT ENERGIE
15:13:00 156  RUDY MOLARD GROUPAMA – FDJ
15:15:00 93  KRISTIJAN ÐURASEK UAE TEAM EMIRATES
15:17:00 14  DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE
15:19:00 168  ANTWAN TOLHOEK TEAM LOTTO NL – JUMBO
15:21:00 192  JULIEN BERNARD TREK – SEGAFREDO
15:23:00 152  DAVID GAUDU GROUPAMA – FDJ
15:25:00 101  JULIAN ALAPHILIPPE QUICK – STEP FLOORS
15:27:00 88  TEJAY VAN GARDEREN BMC RACING TEAM
15:29:00 162  ROBERT GESINK TEAM LOTTO NL – JUMBO
15:31:00 61  ADAM YATES MITCHELTON – SCOTT
15:33:00 181  LILIAN CALMEJANE DIRECT ENERGIE
15:35:00 87  GREG VAN AVERMAET BMC RACING TEAM
15:37:00 16  PIERRE ROLLAND TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE
15:39:00 191  BAUKE MOLLEMA TREK – SEGAFREDO
15:41:00 34  SIMON GESCHKE TEAM SUNWEB
15:43:00 54  GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI BAHRAIN – MERIDA
15:45:00 68  MIKEL NIEVE ITURRALDE MITCHELTON – SCOTT
15:47:00 55  JON IZAGUIRRE INSAUSTI BAHRAIN – MERIDA
15:49:00 83  DAMIANO CARUSO BMC RACING TEAM
15:51:00 211  GUILLAUME MARTIN WANTY – GROUPE GOBERT
15:53:00 114  RAFAL MAJKA BORA – HANSGROHE
15:55:00 58  DOMENICO POZZOVIVO BAHRAIN – MERIDA
15:57:00 41  WARREN BARGUIL TEAM FORTUNEO – SAMSIC
15:59:00 125  TANEL KANGERT ASTANA PRO TEAM
16:01:00 2  EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ TEAM SKY
16:03:00 78  ALEJANDRO VALVERDE MOVISTAR TEAM
16:05:00 26  PIERRE ROGER LATOUR AG2R LA MONDIALE
16:07:00 121  JAKOB FUGLSANG ASTANA PRO TEAM
16:09:00 105  BOB JUNGELS QUICK – STEP FLOORS
16:11:00 141  ILNUR ZAKARIN TEAM KATUSHA ALPECIN
16:13:00 71  NAIRO QUINTANA MOVISTAR TEAM
16:15:00 91  DANIEL MARTIN UAE TEAM EMIRATES
16:17:00 21  ROMAIN BARDET AG2R LA MONDIALE
16:19:00 75  MIKEL LANDA MEANA MOVISTAR TEAM
16:21:00 161  STEVEN KRUIJSWIJK TEAM LOTTO NL – JUMBO
16:23:00 1  CHRIS FROOME TEAM SKY
16:25:00 166  PRIMOŽ ROGLIC TEAM LOTTO NL – JUMBO
16:27:00 32  TOM DUMOULIN TEAM SUNWEB
16:29:00 8  GERAINT THOMAS TEAM SKY

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO





Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: © ASO/Alex BROADWAY

Lascia un commento

scroll to top