Tour de France 2018, cronometro individuale Saint-Pée-sur-Nivelle-Espelette: orario d’inizio e pettorali di partenza

Oggi prende il via la penultima frazione del Tour de France 2018, una cronometro individuale di 31 km da Saint-Pée-sur-Nivelle e Espelette. Il percorso, caratterizzato da continui saliscendi, non è agevole per i puri specialisti della corsa contro il tempo, mentre partono favoriti gli scalatori passisti, come ad esempio i primi tre della classifica generale (Geraint Thomas, Tom Dumoulin e Primoz Roglic). Fondamentale inoltre la condizione fisica: chi non ha più gambe rischia di perdere importanti secondi se non minuti in ottica graduatoria.
I corridori lasciano la rampa con un intervallo di due minuti ciascuno (ad eccezione dei primi 39 che partono a distanza di un minuto e mezzo), l’ordine di partenza è stabilito dalla classifica generale ribaltata (dall’ultimo al primo). Il primo ciclista a prendere il via sarà dunque lo statunitense Lawson Craddock (Education First) alle ore 12:00, l’ultimo invece è il britannico Geraint Thomas (Team Sky), attuale maglia gialla, alle ore 16:29. Il tempo di percorrenza del tracciato si aggira attorno ai 44-45 primi.
Di seguito la startist della ventesima tappa del Tour de France 2018, con gli orari di partenza di tutti i corridori. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport e Rai Tre, in diretta streaming su Eursport Player e Rai Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.
TOUR DE FRANCE 2018, VENTESIMA TAPPA (CRONOMETRO INDIVIDUALE): STARTING LIST E ORARI DI PARTENZA
|ORARIO
|N.
|ATLETA
|TEAM
|12:00:00
|13
|LAWSON CRADDOCK
|TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE
|12:01:30
|153
|JACOPO GUARNIERI
|GROUPAMA – FDJ
|12:03:00
|137
|JAY ROBERT THOMSON
|TEAM DIMENSION DATA
|12:04:30
|173
|JASPER DE BUYST
|LOTTO SOUDAL
|12:06:00
|151
|ARNAUD DEMARE
|GROUPAMA – FDJ
|12:07:30
|164
|AMUND GRØNDAHL JANSEN
|TEAM LOTTO NL – JUMBO
|12:09:00
|167
|TIMO ROOSEN
|TEAM LOTTO NL – JUMBO
|12:10:30
|94
|ROBERTO FERRARI
|UAE TEAM EMIRATES
|12:12:00
|107
|MAXIMILIANO ARIEL RICHEZE
|QUICK – STEP FLOORS
|12:13:30
|157
|RAMON SINKELDAM
|GROUPAMA – FDJ
|12:15:00
|185
|DAMIEN GAUDIN
|DIRECT ENERGIE
|12:16:30
|98
|OLIVIERO TROIA
|UAE TEAM EMIRATES
|12:18:00
|15
|TAYLOR PHINNEY
|TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE
|12:19:30
|118
|LUKAS PÖSTLBERGER
|BORA – HANSGROHE
|12:21:00
|213
|TIMOTHY DUPONT
|WANTY – GROUPE GOBERT
|12:22:30
|17
|TOM SCULLY
|TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE
|12:24:00
|7
|LUKE ROWE
|TEAM SKY
|12:25:30
|202
|DIMITRI CLAEYS
|COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
|12:27:00
|154
|OLIVIER LE GAC
|GROUPAMA – FDJ
|12:28:30
|96
|MARCO MARCATO
|UAE TEAM EMIRATES
|12:30:00
|53
|HEINRICH HAUSSLER
|BAHRAIN – MERIDA
|12:31:30
|112
|MACIEJ BODNAR
|BORA – HANSGROHE
|12:33:00
|201
|CHRISTOPHE LAPORTE
|COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
|12:34:30
|65
|MICHAEL HEPBURN
|MITCHELTON – SCOTT
|12:36:00
|63
|LUKE DURBRIDGE
|MITCHELTON – SCOTT
|12:37:30
|62
|JACK BAUER
|MITCHELTON – SCOTT
|12:39:00
|186
|FABIEN GRELLIER
|DIRECT ENERGIE
|12:40:30
|218
|GUILLAUME VAN KEIRSBULCK
|WANTY – GROUPE GOBERT
|12:42:00
|208
|ANTHONY TURGIS
|COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
|12:43:30
|108
|NIKI TERPSTRA
|QUICK – STEP FLOORS
|12:45:00
|95
|ALEXANDER KRISTOFF
|UAE TEAM EMIRATES
|12:46:30
|18
|SEP VANMARCKE
|TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE
|12:48:00
|116
|DANIEL OSS
|BORA – HANSGROHE
|12:49:30
|195
|MICHAEL GOGL
|TREK – SEGAFREDO
|12:51:00
|194
|JOHN DEGENKOLB
|TREK – SEGAFREDO
|12:52:30
|133
|REINARDT JANSE VAN RENSBURG
|TEAM DIMENSION DATA
|12:54:00
|64
|MATHEW HAYMAN
|MITCHELTON – SCOTT
|12:55:30
|52
|SONNY COLBRELLI
|BAHRAIN – MERIDA
|12:57:00
|84
|SIMON GERRANS
|BMC RACING TEAM
|12:59:00
|176
|TOMASZ MARCZYNSKI
|LOTTO SOUDAL
|13:01:00
|97
|RORY SUTHERLAND
|UAE TEAM EMIRATES
|13:03:00
|44
|ROMAIN HARDY
|TEAM FORTUNEO – SAMSIC
|13:05:00
|73
|DANIELE BENNATI
|MOVISTAR TEAM
|13:07:00
|207
|JULIEN SIMON
|COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
|13:09:00
|56
|KRISTIJAN KOREN
|BAHRAIN – MERIDA
|13:11:00
|12
|SIMON CLARKE
|TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE
|13:13:00
|48
|FLORIAN VACHON
|TEAM FORTUNEO – SAMSIC
|13:15:00
|47
|LAURENT PICHON
|TEAM FORTUNEO – SAMSIC
|13:17:00
|217
|DION SMITH
|WANTY – GROUPE GOBERT
|13:19:00
|45
|KEVIN LEDANOIS
|TEAM FORTUNEO – SAMSIC
|13:21:00
|113
|MARCUS BURGHARDT
|BORA – HANSGROHE
|13:23:00
|216
|ANDREA PASQUALON
|WANTY – GROUPE GOBERT
|13:25:00
|117
|PAWEL POLJANSKI
|BORA – HANSGROHE
|13:27:00
|184
|JEROME COUSIN
|DIRECT ENERGIE
|13:29:00
|38
|EDWARD THEUNS
|TEAM SUNWEB
|13:31:00
|215
|YOANN OFFREDO
|WANTY – GROUPE GOBERT
|13:33:00
|182
|THOMAS BOUDAT
|DIRECT ENERGIE
|13:35:00
|86
|MICHAEL SCHÄR
|BMC RACING TEAM
|13:37:00
|147
|NILS POLITT
|TEAM KATUSHA ALPECIN
|13:39:00
|43
|ELIE GESBERT
|TEAM FORTUNEO – SAMSIC
|13:41:00
|132
|EDVALD BOASSON HAGEN
|TEAM DIMENSION DATA
|13:43:00
|206
|ANTHONY PEREZ
|COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
|13:45:00
|197
|TOMS SKUJINS
|TREK – SEGAFREDO
|13:47:00
|22
|SILVAN DILLIER
|AG2R LA MONDIALE
|13:49:00
|106
|YVES LAMPAERT
|QUICK – STEP FLOORS
|13:51:00
|165
|PAUL MARTENS
|TEAM LOTTO NL – JUMBO
|13:53:00
|142
|IAN BOSWELL
|TEAM KATUSHA ALPECIN
|13:55:00
|193
|KOEN DE KORT
|TREK – SEGAFREDO
|13:57:00
|74
|IMANOL ERVITI
|MOVISTAR TEAM
|13:59:00
|138
|JULIEN VERMOTE
|TEAM DIMENSION DATA
|14:01:00
|155
|TOBIAS LUDVIGSSON
|GROUPAMA – FDJ
|14:03:00
|115
|GREGOR MÜHLBERGER
|BORA – HANSGROHE
|14:05:00
|187
|ROMAIN SICARD
|DIRECT ENERGIE
|14:07:00
|35
|CHAD HAGA
|TEAM SUNWEB
|14:09:00
|3
|JONATHAN CASTROVIEJO
|TEAM SKY
|14:11:00
|111
|PETER SAGAN
|BORA – HANSGROHE
|14:13:00
|33
|NIKIAS ARNDT
|TEAM SUNWEB
|14:15:00
|92
|JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO
|UAE TEAM EMIRATES
|14:17:00
|126
|MAGNUS CORT NIELSEN
|ASTANA PRO TEAM
|14:19:00
|27
|OLIVER NAESEN
|AG2R LA MONDIALE
|14:21:00
|174
|THOMAS DE GENDT
|LOTTO SOUDAL
|14:23:00
|77
|MARC SOLER
|MOVISTAR TEAM
|14:25:00
|198
|JASPER STUYVEN
|TREK – SEGAFREDO
|14:27:00
|214
|MARCO MINNAARD
|WANTY – GROUPE GOBERT
|14:29:00
|145
|PAVEL KOCHETKOV
|TEAM KATUSHA ALPECIN
|14:31:00
|57
|FRANCO PELLIZOTTI
|BAHRAIN – MERIDA
|14:33:00
|6
|WOUT POELS
|TEAM SKY
|14:35:00
|136
|TOM-JELTE SLAGTER
|TEAM DIMENSION DATA
|14:37:00
|212
|THOMAS DEGAND
|WANTY – GROUPE GOBERT
|14:39:00
|122
|OMAR FRAILE MATARRANZ
|ASTANA PRO TEAM
|14:41:00
|124
|JESPER HANSEN
|ASTANA PRO TEAM
|14:43:00
|85
|STEFAN KÜNG
|BMC RACING TEAM
|14:45:00
|36
|SØREN KRAGH ANDERSEN
|TEAM SUNWEB
|14:47:00
|24
|MATHIAS FRANK
|AG2R LA MONDIALE
|14:49:00
|37
|LAURENS TEN DAM
|TEAM SUNWEB
|14:51:00
|4
|MICHAL KWIATKOWSKI
|TEAM SKY
|14:53:00
|72
|ANDREY AMADOR
|MOVISTAR TEAM
|14:55:00
|204
|JESUS HERRADA
|COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
|14:57:00
|205
|DANIEL NAVARRO GARCIA
|COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
|14:59:00
|67
|DARYL IMPEY
|MITCHELTON – SCOTT
|15:01:00
|203
|NICOLAS EDET
|COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
|15:03:00
|128
|MICHAEL VALGREN ANDERSEN
|ASTANA PRO TEAM
|15:05:00
|42
|MAXIME BOUET
|TEAM FORTUNEO – SAMSIC
|15:07:00
|46
|AMAEL MOINARD
|TEAM FORTUNEO – SAMSIC
|15:09:00
|158
|ARTHUR VICHOT
|GROUPAMA – FDJ
|15:11:00
|183
|SYLVAIN CHAVANEL
|DIRECT ENERGIE
|15:13:00
|156
|RUDY MOLARD
|GROUPAMA – FDJ
|15:15:00
|93
|KRISTIJAN ÐURASEK
|UAE TEAM EMIRATES
|15:17:00
|14
|DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA
|TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE
|15:19:00
|168
|ANTWAN TOLHOEK
|TEAM LOTTO NL – JUMBO
|15:21:00
|192
|JULIEN BERNARD
|TREK – SEGAFREDO
|15:23:00
|152
|DAVID GAUDU
|GROUPAMA – FDJ
|15:25:00
|101
|JULIAN ALAPHILIPPE
|QUICK – STEP FLOORS
|15:27:00
|88
|TEJAY VAN GARDEREN
|BMC RACING TEAM
|15:29:00
|162
|ROBERT GESINK
|TEAM LOTTO NL – JUMBO
|15:31:00
|61
|ADAM YATES
|MITCHELTON – SCOTT
|15:33:00
|181
|LILIAN CALMEJANE
|DIRECT ENERGIE
|15:35:00
|87
|GREG VAN AVERMAET
|BMC RACING TEAM
|15:37:00
|16
|PIERRE ROLLAND
|TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE
|15:39:00
|191
|BAUKE MOLLEMA
|TREK – SEGAFREDO
|15:41:00
|34
|SIMON GESCHKE
|TEAM SUNWEB
|15:43:00
|54
|GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI
|BAHRAIN – MERIDA
|15:45:00
|68
|MIKEL NIEVE ITURRALDE
|MITCHELTON – SCOTT
|15:47:00
|55
|JON IZAGUIRRE INSAUSTI
|BAHRAIN – MERIDA
|15:49:00
|83
|DAMIANO CARUSO
|BMC RACING TEAM
|15:51:00
|211
|GUILLAUME MARTIN
|WANTY – GROUPE GOBERT
|15:53:00
|114
|RAFAL MAJKA
|BORA – HANSGROHE
|15:55:00
|58
|DOMENICO POZZOVIVO
|BAHRAIN – MERIDA
|15:57:00
|41
|WARREN BARGUIL
|TEAM FORTUNEO – SAMSIC
|15:59:00
|125
|TANEL KANGERT
|ASTANA PRO TEAM
|16:01:00
|2
|EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ
|TEAM SKY
|16:03:00
|78
|ALEJANDRO VALVERDE
|MOVISTAR TEAM
|16:05:00
|26
|PIERRE ROGER LATOUR
|AG2R LA MONDIALE
|16:07:00
|121
|JAKOB FUGLSANG
|ASTANA PRO TEAM
|16:09:00
|105
|BOB JUNGELS
|QUICK – STEP FLOORS
|16:11:00
|141
|ILNUR ZAKARIN
|TEAM KATUSHA ALPECIN
|16:13:00
|71
|NAIRO QUINTANA
|MOVISTAR TEAM
|16:15:00
|91
|DANIEL MARTIN
|UAE TEAM EMIRATES
|16:17:00
|21
|ROMAIN BARDET
|AG2R LA MONDIALE
|16:19:00
|75
|MIKEL LANDA MEANA
|MOVISTAR TEAM
|16:21:00
|161
|STEVEN KRUIJSWIJK
|TEAM LOTTO NL – JUMBO
|16:23:00
|1
|CHRIS FROOME
|TEAM SKY
|16:25:00
|166
|PRIMOŽ ROGLIC
|TEAM LOTTO NL – JUMBO
|16:27:00
|32
|TOM DUMOULIN
|TEAM SUNWEB
|16:29:00
|8
|GERAINT THOMAS
|TEAM SKY
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