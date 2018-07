LIVE F1, Test Ungheria 2018 in DIRETTA: la Ferrari prova gli aggiornamenti per la volata iridata

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di test in Ungheria, riservata alle vetture del Mondiale di Formula Uno 2018. Day-1 di una due giorni prima del del rompete le righe. Si ritornerà in pista, infatti, a fine agosto con il doppio appuntamento Belgio-Italia.

In questo senso i team testeranno nuovi componenti e proveranno nuovi set-up in vista di quel che sarà tra poco meno di un mese, per arrivare alla seconda parte della stagione nel migliore dei modi. Per la Ferrari girerà questo martedì il terzo pilota Antonio Giovinazzi il quale cercherà di testare quel che la scuderia di Maranello avrà a disposizione. Dopo aver visto infatti la power unit 062 “EVO 3” sulla Sauber e sulla Haas nel corso di quest’ultimo weekend magiaro, è possibile che l’unità venga usata dalla Rossa per verificare la resistenza del propulsore in particolari condizioni di temperatura.

Una specifica che è caratterizzata da aggiornamenti alle testate e presenta nuove camere di combustione ed un incremento delle prestazioni del turbocompressore. Una soluzione studiata per i circuiti veloci che dovrebbe dare dei benefici in termini di potenza per la ricorsa al successo finale.

Mercedes, da par suo, dopo aver ottenuto due successi consecutivi con Lewis Hamilton, darà modo al terzo driver George Russel, leader del campionato di Formula 2, di esibirsi con la W09. In casa Red Bull spetterà invece a Daniel Ricciardo aprire le danze prima di dare il cambio domani al giovane Jake Dennis.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di test in Ungheria, riservata alle vetture del Mondiale di Formula Uno 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincerà alle ore 09.00. Buon divertimento!

IL PROGRAMMA DEI TEST IN UNGHERIA













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

10.02: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

Pos. N. Pilota Team Tempo 1 47 L. Norris (HB) McLaren 1’20″377 2 9 M. Ericsson Sauber 1’20″921 3 03 D. Ricciardo Red Bull 1’21″455 4 28 B. Hartley Toro Rosso 1’21″482 5 27 N. Hulkenberg Renault 1’21″721 6 36 A. Giovinazzi Ferrari 1’21″834 7 38 S. Gelael Pirelli 1’22″968 8 G. Russell Mercedes 1’23″033 9 34 N. Latifi Force India 1’27″920 10 O. Rowland Williams

10.01: La temperatura dell’asfalto è già arrivata a 40°C. Nelle ore più calde aspettiamoci valori impressionanti.

9.59: Si inserisce in seconda posizione la Sauber-Alfa Romeo Ferrari di Marcus Ericsson che con il crono di 1’20″921 è l’altro pilota fino ad ora aver abbattuto il muro dell’1’21”.

9.58: Norris continua a spingere con la McLaren migliorando ulteriormente il proprio riscontro e portando il suo crono a 1’20″377, con 1″1 di vantaggio su Ricciardo in seconda posizione.

9.55: Scala la classifica anche la Renault di Nico Hulkenberg che si porta in quarta piazza con il crono di 1’21″721.

9.53: Daniel Ricciardo si porta in seconda posizione con il crono di 1’21″455 mentre Giovinazzi è quinto con la Ferrari.

9.49: La McLaren di Norris scende a 1:20.875, seguito da Hartley, Hulkenberg, Giovinazzi, Russell, Gelael, Latifi nella classifica parziale dei tempi:

Pos. N. Pilota Team Tempo 1 47 L. Norris (HB) McLaren 1’20″875 2 28 B. Hartley Toro Rosso 1’21″482 3 03 D. Ricciardo Red Bull 1’21″649 4 27 N. Hulkenberg Renault 1’21″792 5 36 A. Giovinazzi Ferrari 1’21″834 6 38 S. Gelael Pirelli 1’22″968 7 G. Russell Mercedes 1’23″033 8 34 N. Latifi Force India 1’27″920 9 9 M. Ericsson Sauber 10 O. Rowland Williams

9.44: Lando Norris si porta in vetta all’ordine dei tempi: 1:21.796, per lui con la MCL33.

9.42: Lo pneumatico che la Toro Rosso di Sean Gelael ha caratteristiche particolare: si tratta di una mescola morbida che vedremo l’anno prossimo. E’ evidente da parte del fornitore di gomme italiano continuare a sperimentare compound morbidi.

9.40: La presenza delle due Toro Rosso in pista con la motivazione detta precedentemente viene confermata dalla stessa Pirelli:

All the teams run one car in testing, apart from Haas (which isn’t here) and @ToroRosso, which is running two cars. @BrendonHartley is doing the official test today, while @gelaelized is testing Pirelli’s 2019 prototype tyres. — Pirelli Motorsport (@pirellisport) July 31, 2018

9.37: Le indicazioni della Pirelli sulle temperature di questo inizio di sessione non lasciano spazio alle interpretazioni:

In #Budapest it’s the official #BudaTest for #F1 today and tomorrow: cars running from 0900-1800 (with an hour’s break for lunch, of course).

Here’s everything you need to know… pic.twitter.com/GaPy2zVSRj — Pirelli Motorsport (@pirellisport) July 31, 2018

9.33: Migliora Hartley sulla Toro Rosso, siglando il crono di 1:21.987. Iniziano a scendere i tempi anche se siamo molto distanti dai riferimenti delle prove e della gara dell’Hungaroring.

9.29: Hartley fa segnare il tempo di 1:24.201, alle spalle della Mercedes.

9.28: Renault che si è presentata in pista con le solite griglie per effettuare dei test aerodinamici.

First outing on track for Nico & straight back in for a quick stop, before rejoining the track.#RSspirit #BudaTest pic.twitter.com/6OuTHKrMrA — Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) July 31, 2018

9.24: Oltre ad Hartley, da verificare la presenza in pista anche di un’altra Toro Rosso. Quella di Sean Galael che dovrebbe provare una specifica di gomme 2019.

9.22: Di sicuro le condizioni atmosferiche, con il sole che picchia duro non favorisce l’attività in pista.

9.19: Il primo crono della mattinata è per la Mercedes, con Russel che gira in 1:29.006, subito ritoccato a 1:24.368

9.15: Solo pochi giri d’installazione finora, caldo notevole sul tracciato di Budapest: 30° C in aria (fonte Sky Sport).

9.12: Dal punto di vista tecnico, è doveroso ricordare che sia Force India che la Williams proveranno in queste giornate una specifica di ala anteriore in ottica 2019. Un modo per verificare quanto ottenuto in galleria del vento.

Interessanti dal punto di vista tecnico i test che inizieranno domani in Ungheria. Non solo Force India ma anche Williams conferma che testerà una Spec 2019 di ala anteriore. L'obiettivo è vedere se c'è correlazione pista/galleria per continuare il lavoro in fabbrica #FUnoAT — PG Tech (@SmilexTech) July 30, 2018

9.10: Installation lap per tutti i piloti citati.

9.04: E’ il momento anche di Lando Norris con la McLaren impegnato in F2, in lizza per il titolo con George Russel, oggi a bordo della Mercedes.

#Budatest gets underway as @LandoNorris fires up and heads out for our first laps of the day. 🇭🇺 pic.twitter.com/ZUP8YjGXRE — McLaren (@McLarenF1) July 31, 2018

9.02: L’australiano della Red Bull è seguito da Rowland (Williams).

9.01: Il primo a scendere in pista è Daniel Ricciardo con la Red Bull.

9.00: SEMAFORO VERDE! Si comincia. Ricordiamo che ci sarà una pausa pranzo dopo le 13.00 di cui i piloti ed i team usufruiranno prima di riprendere il lavoro pomeridiano.

8.57: La calma regna a Budapest:

Testing day! It may look quiet, but the garage is buzzing with activity 🐝 #F1Testing 🇭🇺 pic.twitter.com/GRavFQk0Qf — Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) July 31, 2018

8.55: Non prenderà parte a questi test il Team Haas che ha scelto di non scendere in pista non avendo nulla di significativo da provare.

8.51: In casa Red Bull spetterà a Daniel Ricciardo dare inizio alle danze. Dopo la splendida rimonta del GP, caratterizzata anche dal duello durissimo con Valtteri Bottas (Mercedes), l’australiano tornerà nell’abitacolo della RB14 per inanellare tanti giri e verificare l’affidabile di una monoposto che, specie con il propulsore Renault, sta avendo tantissimi problemi.

8.47: Ferrari che invece nella seconda giornata chiudere il programma di lavoro con Kimi Raikkonen a cui spetterà la responsabilità di valutare le modifiche apportare sulla vettura in vista del round di Spa e di Monza.

8.45: Mercedes che non avrà i suoi piloti titolari e sarà l’occasione per vedere all’opera George Russel, leader della F2.

8.43: Non vedremo dunque Sebastian Vettel il quale cercherà di ricaricare le pile dopo due GP in cui i punti persi da Lewis Hamilton non sono pochi. Il tedesco vorrà certamente rifarsi a Spa.

8.42: Ferrari che dunque proporrà quest’oggi il suo terzo pilota Giovinazzi che tornerà nell’abitacolo della Rossa, motivato ad acquisire tante informazioni funzionali al team.

8.40: Quali saranno i piloti a scendere in pista oggi? Di seguito la line-up:

31 luglio 1° agosto Mercedes George Russell George Russell Ferrari Antonio Giovinazzi Kimi Raikkonen Red Bull Daniel Ricciardo Jake Dennis Renault Nico Hulkenberg Artem Markelov Force India Nicholas Latifi Nikita Mazepin McLaren Lando Norris Lando Norris Toro Rosso Brendon Hartley Brendon Hartley (AM), Pierre Gasly (PM) Sauber Marcus Ericsson Antonio Giovinazzi Williams Oliver Rowland Robert Kubica

8.38: In questo senso la Ferrari dovrebbe provare la power unit 062 “EVO 3” già vista sulla Sauber e sulla Haas nel corso di quest’ultimo weekend magiaro. L’intenzione è quella di verificare la resistenza del propulsore in particolari condizioni di temperatura.

Una specifica che è caratterizzata da aggiornamenti alle testate e presenta nuove camere di combustione ed un incremento delle prestazioni del turbocompressore. Una soluzione studiata per i circuiti veloci che dovrebbe dare dei benefici in termini di potenza per la ricorsa al successo finale.

8.33: Una due giorni importante per andare a definire alcuni assetti in vista del doppio impegno Belgio-Italia, dopo la pausa estiva.

8.31: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di test a Budapest, riservata alle monoposto di Formula 1.

FOTOCATTAGNI