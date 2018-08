LIVE F1, Test Ungheria 2018 in DIRETTA: 1° agosto. Ferrari in pista con Kimi Raikkonen

Siamo giunti alla seconda, ed ultima, giornata dei test riservati alla Formula Uno dell’Hungaroring. Piloti e scuderie sono pronti per le ultime ore prima delle vacanze che si concluderanno a fine agosto con il Gran Premio del Belgio.

Vedremo all’opera Kimi Raikkonen su Ferrari che prende il posto di Antonio Giovinazzi che, dopo il record non ufficiale della pista di ieri, sarà all’opera sull’Alfa Romeo Sauber. Saranno pochi i piloti titolari al via, con la Red Bull che schiererà Jake Dennis, la Renault Artem Markelov, la Force India Nikita Mazepin, la McLaren avrà ancora Lando Norris, come la Mercedes proporrà ancora George Russell. In Toro Rosso mattinata con Brendon Hartley e pomeriggio per Pierre Gasly, mentre in Williams sarà in scena Robert Kubica che sarà sospinta dalla consueta schiera di tifosi.

Si incomincerà alle ore 9.00 per concludersi alle ore 18.00 (è prevista la pausa pranzo tra le ore 13.00 e le 14.00) per le ultime prove a livello di gomme, motori e soluzioni aerodinamiche per presente e futuro. OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della giornata di Budapest, per non perdersi nemmeno un secondo dei test dell'Hungaroring.













9.18 In casa Sauber si festeggia la festa nazionale svizzera, in attesa di vedere in pista Antonio Giovinazzi

9.16 Entra in azione anche George Russell con la sua W09 e fa segnare il primo tempo di giornata in 1:20.880

9.15 La line up dei piloti e la situazione attuale della pista. Le temperature non dovrebbero essere torride come ieri e, anche oggi, c’è il rischio pioggia nelle ore più calde della giornata

Want to know who is doing what and with whom at #BudaTest? Check out our graphic below… pic.twitter.com/h5PuXr2Fya — Pirelli Motorsport (@pirellisport) August 1, 2018

9.14 Pronta al via della giornata la Force India con il russo Nikita Mazepin

We’re back on track for day 2 of the #BudaTest – one final session before the summer holidays!@NMazepin is in the car and ready to go at a track on which he won a @GP3_Official race last weekend! pic.twitter.com/hpr5yU0ahd — Sahara Force India (@ForceIndiaF1) August 1, 2018

9.12 La Pirelli, invece, conferma che anche oggi la Toro Rosso avrà due vetture, una dedicata allo sviluppo delle gomme 2019

Day two of #BudaTest is underway and once again ⁦@ToroRosso⁩ is the only team to field two cars: one for the official in-season test and the other trying out #Pirelli 2019 prototypes. ⁦@BrendonHartley⁩ and ⁦@PierreGASLY⁩ share driving duties in the #Pirelli car. pic.twitter.com/6rqBKmiQcq — Pirelli Motorsport (@pirellisport) August 1, 2018

9.10 Installation lap anche per Lando Norris su McLaren

Lando leaves the garage to get day two of the young driver test underway. #BudaTest 🇭🇺 pic.twitter.com/XHBC17I7xk — McLaren (@McLarenF1) August 1, 2018

9.08 Cambio di piani in casa Toro Rosso. Brendon Hartley non dovrebbe girare questa mattina dopo i 126 giri di ieri, e lascia il suo posto a Sean Gelael che ieri ha testato le gomme Pirelli 2019

Commence final day of testing! We have @gelaelized in the car for us today 👊 #F1Testing pic.twitter.com/FAoDqCx7iC — Toro Rosso (@ToroRosso) August 1, 2018

9.07 Installation lap anche per Artem Markelov con la sua Renault

9.05 Ecco il momento dell’uscita dai box del pilota polacco

…. and Robert Kubica leaves the garage this morning for day two of our in-season test in Hungary 🇭🇺 #F1 #F1Testing pic.twitter.com/2XPVcLsBxu — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) August 1, 2018

9.03 E’ proprio Robert Kubica a scendere per primo in pista.. e il pubblico gradisce

Good morning from Budapest. Can you guess who we have have in the car today? #F1 #F1Testing #BudaTest pic.twitter.com/l2Pcb7j06n — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) August 1, 2018

9.02 Vedremo chi sarà il primo a rompere il ghiaccio in questo mercoledì di test

9.00 SEMAFORO VERDE! SCATTA LA SECONDA GIORNATA DEI TEST DI BUDAPEST!

8.57 In Mercedes sarà impegnato ancora George Russell. I piloti titolari hanno già chiuso la loro prima parte di stagione

8.55 I tifosi di Robert Kubica, sempre calorosi e numerosi, sono pronti per la giornata!

8.53 Sulla McLaren sarà impegnato ancora una volta il giovane Lando Norris, che sogna un sedile da titolare in vista della prossima stagione

8.50 Dieci minuti al via della giornata che si dipanerà come ieri, ovvero prima parte dalle ore 9.00 alle 13.00, quindi pausa pranzo fino alle ore 14.00, quindi si conclude alle ore 18.00. Quindi, vacanze fino al weekend del 26 agosto per il GP del Belgio

8.48 La classifica dei tempi della giornata di ieri. Antonio Giovinazzi con le HyperSoft ha fissato il nuovo record non ufficiale del tracciato ungherese

1 36 A. Giovinazzi (HB) Ferrari 1’15″648 96

2 9 M. Ericsson (HB) Sauber +02″507 1’18″155 95

3 28 B. Hartley (UB) Toro Rosso +03″603 1’19″251 126

4 47 L. Norris (B) McLaren +03″646 1’19″294 107

5 G. Russell (SB) Mercedes +04″133 1’19″781 49

6 03 D. Ricciardo (UB) Red Bull +04″206 1’19″854 125

7 34 N. Latifi (B) Force India +04″346 1’19″994 103

8 27 N. Hulkenberg (M) Renault +05″178 1’20″826 63

9 O. Rowland Williams +05″322 1’20″970 65

10 38 S. Gelael Pirelli +05″803 1’21″451 109

8.45 La line up odierna dei piloti impegnati in pista: torna Robert Kubica in Williams, mentre Kimi Raikkonen sale sulla Ferrari. Gli fa posto Antonio Giovinazzi che va in Alfa Romeo Sauber

Mercedes: Russell

Ferrari: Raikkonen

Red Bull: Dennis

Force India: Mazepin

Renault: Markelov

Toro Rosso: Hartley (mattina) & Gasly (pomeriggio)

McLaren: Norris

Sauber: Giovinazzi

Williams: Kubica.

8.43 Mattinata soleggiata e con temperature alte a Budapest, dopo che ieri la prima sessione si è conclusa su pista bagnata

Good morning! It’s day 2 of the #BudaTest, the sun is shining & we have @ArtemMarkelov6 in the car today!#RSspirit pic.twitter.com/cfWjdzFjeg — Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) August 1, 2018

8.40 Buongiorno e benvenuti sul circuito dell’Hungaroring! Tutto pronto per la seconda, ed ultima, giornata di test dedicati alla F1 sulla pista magiara!

