F1, Test Ungheria 2018: date, programma, orari e tv. Si torna a girare a Budapest

Prima della pausa estiva sono previsti i Test di Ungheria 2018, gli ultimi di questa stagione di Formula Uno. Il Circus rimane dunque a Budapest dove nel weekend si è disputato il GP di Ungheria per due giorni fondamentali per il futuro del campionato: martedì 31 luglio e mercoledì 1° agosto si disputeranno in tutto 16 ore di test che le varie scuderie dovranno sfruttare nel miglior modo possibile per provare delle nuove componenti e delle soluzioni da utilizzare nelle prossime gare.

Si girerà sempre all’Hungaroring, ultimi sforzi per alcuni piloti prima di andare in vacanza e rilassarsi momentaneamente. Il ritorno in gara è previsto nel weekend del 24-26 agosto con il GP del Belgio, la settimana successiva poi il Circus sbarcherà a Monza per il GP d’Italia. Di seguito le date, il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari dei test di Ungheria 2018, ultimi test stagionali del Mondiale F1. L’evento non prevede diretta tv e streaming, garantita la DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 31 LUGLIO:

09.00-18.00 Test F1

MERCOLEDI’ 1° AGOSTO:

09.00-18.00 Test F1

COME SEGUIRE I TEST UNGHERIA 2018 IN DIRETTA TV E STREAMING:

I test non prevedono copertura tv e streaming.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













