F1, Test Ungheria 2018 (prima giornata): Antonio Giovinazzi il migliore con la Ferrari nella sessione del mattino

E’ stato Antonio Giovinazzi il più veloce della mattinata ungherese riservata alla prima sessione di test di Formula Uno sul tracciato dell’Hungaroring. Il pilota di Martina Franca, sulla Ferrari in questo day-1, ha realizzato la miglior prestazione con il tempo di 1’19″648, confermando il grande feeling della SF71H con questo tracciato.

La Rossa ha permesso a Giovinazzi di concludere questa prima parte di giornata con un tempo di mezzo secondo circa migliore di quello segnato da Daniel Ricciardo (Red Bull) in gara. E’ ovvio che bisogna tener conto dei diversi carichi di benzina con cui il riscontro è stato ottenuto. In seconda posizione un brillante Lando Norris, con la McLaren, che, dopo aver recuperato punti a George Russell nel campionato di Formula Due (12 punti il ritardo), si è ben disimpegnato con la vettura di Woking (1’19″966).

In terza piazza troviamo la Force India del canadese Nicholas Latifi (1’19″994) che quest’oggi ha provato alcune soluzioni tecniche del 2019: una nuova ala anteriore per avere riscontri ed informazioni da confrontare con quelle ottenute in galleria dal vento. Quarto posto per la Sauber-Alfa Romeo dello svedese Marcus Ericsson (1’20″081), a precedere il neozelandese Brendon Hartley, autore di diverse tornate (93 giri) per mettere alla prova l’affidabilità della propria Toro Rosso Honda. STR13 che è scesa in pista anche con l’indonesiano Sean Gelael con cui sono state effettuate delle prove con gomme Pirelli 2019, per fornire indicazioni al costruttore italiano sugli pneumatici dell’anno venturo. Per lui il tempo di 1’21″861, l’ultimo dei dieci piloti presenti.

Per quanto riguarda Mercedes e Red Bull, si sono esibiti il leader della F2 Russell e Daniel Ricciardo. Il pilota inglese della Art Grand Prix ha stampato il sesto crono (1’20″231), provando anche una nuova ala anteriore. L’intento della scuderia di Brackley è quello di trovare ancor più carico sull’avantreno. Britannico che ha preceduto proprio l’australiano nell’ordine dei tempi (1’20″304), interessato a verificare la consistenza della RB14 dopo i problemi di affidabilità avuti sul motore Renault nel corso della gara ungherese sulla vettura di Max Verstappen.

ORDINE DEI TEMPI TEST UNGHERIA 2018 – PRIMA GIORNATA (MATTINA)

Pos. N. Pilota Team Tempo 1 36 A. Giovinazzi Ferrari 1’19″648 2 47 L. Norris (HB) McLaren 1’19″966 3 34 N. Latifi Force India 1’19″994 4 9 M. Ericsson Sauber 1’20″081 5 28 B. Hartley Toro Rosso 1’20″151 6 G. Russell Mercedes 1’20″231 7 03 D. Ricciardo Red Bull 1’20″304 8 27 N. Hulkenberg Renault 1’20″826 9 O. Rowland Williams 1’21″594 10 38 S. Gelael Pirelli 1’21″861













FOTOCATTAGNI