F1 LIVE, Qualifiche GP Germania in DIRETTA: la griglia di partenza in tempo reale. Fuori Hamilton!

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle qualifiche del GP di Germania di F1. Sarà grande battaglia ad Hockenheim, all’insegna dell’incertezza. La prima giornata di libere ha premiato la Red Bull, che si è inserita di prepotenza nella lotta tra Mercedes e Ferrari. Sarà il solo Max Verstappen a poter battagliare per la pole, visto che Daniel Ricciardo sarà costretto a partire dal fondo della griglia. Un ulteriore fattore di incertezza, poi, arriva dall’alto, perché proprio durante le qualifiche è alta la probabilità di pioggia.

Sarà una qualifica da vivere tutta d’un fiato. Il via è alle 15.00: noi seguiremo tutto in diretta, con aggiornamenti minuto dopo minuto in tempo reale. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale delle qualifiche del GP di Germania di F1!

15.57 INIZIA LA Q3! 12 minuti per conquistare la pole-position! Subito in pista le Ferrari!

15.56 Gli occhi della tigre di Sebastian Vettel…

15.55 La classifica della Q2.

Q2 CLASSIFICATION: @Charles_Leclerc makes it into Q3 for the third time in four races 👏 #GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/F45qc8Fp7h — Formula 1 (@F1) July 21, 2018

15.53 Ecco i piloti eliminati.

BREAKING: ELIMINATED, Q2 11 Alonso 📸

12 Sirotkin

13 Ericsson

14 Hamilton (No time)

15 Ricciardo (No time)#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/1B7M0u1Qan — Formula 1 (@F1) July 21, 2018

15.51 Bottas ha chiuso davanti alle Ferrari nella Q2, tuttavia sia Vettel sia Raikkonen hanno dovuto rallentare a causa del tescacoda di Ericsson. Saranno questi tre piloti a giocarsi la pole, con Verstappen quarto incomodo.

15.50 Eliminati Alonso, primo degli esclusi, Sirotkin ed Ericsson. Fuori, senza tempo, Hamilton e Ricciardo (quest’ultimo scatterà ultimo dopo aver sostituito il motore). Ottimo Leclerc con l’Alfa Romeo, è ottavo. Ha rifilato 8 decimi al compagno di squadra Ericsson.

15.49 Gli esclusi a 2 minuti dal termine.

2 MINS TO GO IN Q2 DROP ZONE

11 ALO

12 SAI 📸

13 SIR

14 HAM (NO TIME)

15 RIC (NO TIME) #GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/BT5dsxykrV — Formula 1 (@F1) July 21, 2018

15.47 Verstappen sale in seconda posizione a 36 millesimi da Bottas, ma con le gomme ultrasoft.

15.45 Al momento sarebbero fuori Sainz, Ericsson, Hamilton (già eliminato dopo il problema al cambio della Mercedes), Ricciardo e Sirotkin.

15.42 Si riparte. 6’30” al termine della Q2. Le Ferrari hanno fatto segnare il tempo con le gomme soft.

15.41 Ecco i settori più veloci di questa Q2. Le Ferrari però hanno dovuto rallentare nell’ultimo settore.

15.38 Sempre tutto fermo per pulire la pista.

🚩RED FLAG 🚩 There's gravel on the track after Ericsson's spin which needs to be cleared 🧹#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/kUUZzQp1va — Formula 1 (@F1) July 21, 2018

15.35 Il testacoda di Hamilton che ha provocato la bandiera rossa.

A big spin for @Ericsson_Marcus, but he manages to get back to the pits! #GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/O6bTNNyxuf — Formula 1 (@F1) July 21, 2018

15.33 BANDIERA ROSSA! Q2 interrotta, va pulita la pista dopo il testacoda di Ericsson.

15.31 Bottas al comando con 1’12″152, 184 millesimi meglio di Raikkonen e 353 meglio di Vettel. Quarto Magnussen, quinto Grosjean. Ora il finlandese vuole caricarsi la Mercedes sulle spalle.

15.30 Testacoda di Ericsson, che rovina il giro di Raikkonen.

15.29 Bottas al comando con il crono di 1’12″152. Ricordiamo che la gomma che si utilizzerà nella Q2 per realizzare il tempo migliore, verrà poi utilizzata anche in avvio di GP domani.

15.27 Iniziata la Q2.

15.26 Ora la Ferrari deve capitalizzare al massimo questa occasione. Serve una prima fila tutta rossa. Kimi Raikkonen oggi non può permettersi errori.

15.24 Una scena che non dimenticheremo. Hamilton spinge la Mercedes sull’asfalto di Hockenheim.

Hamilton's trying to push the car back to the pits 😲 It's looking like he won't make Q2!#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/BMOm7Kb4gp — Formula 1 (@F1) July 21, 2018

15.23 Il problema al cambio di Hamilton.

15.22 Gli eliminati nella Q1: Ocon, Gasly, Hartley, Stroll, Vandoorne.

15.21 Lewis Hamilton in lacrime! Scena toccante! L’inglese è in ginocchio sulla Mercedes. In preda alla disperazione totale.

15.20 Hamilton scatterà dalla quattordicesima posizione domani!

15.19 PAZZESCOOOOOOO!!! Hamilton scende dalla Mercedes e si mette a spingerla! La sua qualifica è finita! Colpo di scena assurdo!

15.18 PROBLEMA AL CAMBIO PER HAMILTON! E’ rimasto inchiodato in quarta! Sta provando a rientrare ai box.

15.18 Grosjean sale al quarto posto con la Haas, va alla grande il motore Ferrari. Sesto un super Leclerc!

15.16 Qualche problema in frenata per Hamilton.

15.14 Al momento sarebbero eliminati Vandoorne, Sirotkin, Stroll, Hartley e Sainz.

15.13 Raikkonen si prende la vetta! 33 millesimi di vantaggio su Vettel. Speriamo che il finlandese sia finalmente performante anche in Q3, quest’anno ha fatto fatica.

15.11 SI MIGLIORANO LE FERRARI! 1’12″538 per Vettel, E’ UN TEMPONE! Raikkonen a 185 millesimi. 3° Bottas a 0.424, 4° Hamilton a 0.474. 5° Verstappen a 0.641, solo ottavo Ricciardo a un secondo.

15.10 1’12″765 per Vettel, 29 millesimi su Raikkonen. 3° Hamilton a 0.247, 4° Bottas ad oltre mezzo secondo. Ora Ricciardo e Verstappen in pista.

15.08 CHE FERRARI! Vettel e Raikkonen sono davanti a Hamilton e Bottas!

15.06 1’13″874 per Hulkenberg, è al comando con la Renault. Buon tempo per il tedesco.

15.05 Scendono in pista le Ferrari di Vettel e Raikkonen.

15.04 Per il momento Grosjean (Haas) davanti a Magnussen e Perez.

15.03 La pista è asciutta, ma non gommata. Come reagiranno le vetture e, soprattutto, chi riuscirà a sfruttare meglio le gomme Pirelli?

15.02 Il rischio pioggia è del 40%. Potrebbe arrivare per la Q3…

15.00: SEMAFORO VERDE!!!! VIA ALLA Q1!

14.59: In questo momento la pista si sta asciugando per cui le monoposto potrebbero scendere in pista con le gomme slick.

14.58: Tra 2′ avrà inizio la Q1 con il primo taglio e viste le condizioni incerte i top team non potranno scherzare.

14.56: Queste le condizioni climatiche sul tracciato tedesco:

14.55: Ricordiamo che Ricciardo partirà dal fondo della classifica domani per aver sostituito alcune componenti della power unit Renault sulla sua Red Bull. Per cui la sua prestazione ne sarà condizionata.

14.54: Queste le condizioni nel corso delle PL3:

14.53: Pista bagnata che però, assistendo alla gara di Porsche Cup si sta asciugando e, pertanto, le condizioni saranno molto complicate per i team che dovranno trovare un giusto compromesso.

14.51 Si prospetta un time-attack molto incerto viste le condizioni meteo: le prove libere 3 sono state decisamente interlocutorie e hanno premiato il talento di Charles Leclerc (clicca qui leggere la cronaca)

14.50: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Germania, undicesima prova del Mondiale di Formula uno.

