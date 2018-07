F1, GP Germania 2018: qualifiche. Orario d’inizio e come vederle in tv

Oggi, sabato 21 luglio le qualifiche del GP di Germania, undicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, andranno in scena. Sullo storico circuito di Hockenheim vivremo un nuovo capitolo della saga “Ferrari vs Mercedes“. Sebastian Vettel, in vetta al campionato con 8 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, vuol togliersi la soddisfazione di centrare la pole position nell’appuntamento di casa per mettere sui binari preferiti la corsa domenicale.

Per puntare alla vittoria infatti sarà importante partire dalla p.1. Nelle ultime 14 edizioni di questo GP, 13 volte si è imposto chi partiva dalla prima fila e 7 il poleman. Va da sè che massimizzare la prestazione sul giro secco può avere dei riflessi importanti sulla gara. In questo senso le due grandi rivali cercheranno di sfruttare al meglio le ultrasoft, le mescole più soffici messe a disposizione dalla Pirelli che, solitamente, la Rossa ha saputo sfruttare meglio. Vedremo cosa accadrà su una pista dove la trazione sarà importante e su cui le informazioni non sono molte per queste vetture, assai diverse rispetto al 2016 (anno dell’ultima edizione della corsa tedesca).

A recitare il ruolo del terzo incomodo sarà come sempre la Red Bull che, con Daniel Ricciardo e Max Verstappen, potrebbe inserirsi sfruttando le qualità della monoposto di Milton Keynes nel tratto più guidato del Motodrom, unico legame con quel che fu il mitico circuito teutonico immerso nella Foresta Nera. Tuttavia Ricciardo, dopo aver cambiato alcune componenti della power unit partirà dal fondo della griglia e sarà per lui una corsa in salita.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE testuale delle qualifiche del GP di Germania, undicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, andranno in scena. Di seguito la programmazione completa visibile su Sky Sport e su TV8:

LA PROGRAMMAZIONE DI SKY SPORT F1

SABATO 21 LUGLIO

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12: F1 – Prove Libere 3

Ore 13: Paddock Live

Ore 13.55: Porsche Supercup – Qualifiche

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15: F1 – Qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 16.40: Replica Qualifiche

Ore 18.15: Paddock Live Show

Ore 19: Replica Qualifiche

Ore 20.15: Paddock Live Show (replica)

Ore 22.20: Replica Qualifiche

Ore 23.30: Paddock Live Show (replica)

LA PROGRAMMAZIONE DI TV8

SABATO 21 LUGLIO

Ore 20: F1 – Qualifiche (differita)













giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI