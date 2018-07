F1, GP Germania 2018: tutto in bilico in ottica qualifiche, e se arrivasse la pioggia…

Si sapeva che il circuito di Hockenheim avrebbe riportato grande equilibrio, specialmente nelle posizioni di testa, rispetto a quanto visto a Silverstone quindici giorni fa. Le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Germania di ieri hanno confermato tale assunto. La Red Bull, infatti, è tornata prepotentemente in vetta alla classifica, dimostrando di poter competere ad armi (quasi) pari con Ferrari e Mercedes. Le qualifiche che scatteranno alle ore 15.00, dunque, saranno meno scontate del solito, e partono senza un favorito d’obbligo. A meno che la pioggia non ci metta lo zampino.. Ma, andiamo con ordine.

A parte il Gran Premio di Monaco, infatti, le pole position di questo 2018 sono sempre state appannaggio di Rosse (4 volte) e Frecce d’argento (in 5 occasioni). Nel corso del sabato, di norma, i due top team sono sempre stati in grado di alzare l’asticella, portando, inoltre, i propri motori alla massima potenza. Un gap che, fino a questo momento, non ha permesso alla Red Bull di dimostrarsi competitiva anche in qualifica, andando quindi a scapito delle sue gare.

In questa occasione, invece, le vetture di Milton Keynes sembrano pronte a lottare gomito a gomito con i rivali che, tuttavia, partono ancora con ottime chance di piazzare l’ennesima partenza al palo. Va ricordato che Daniel Ricciardo dovrà partire dal fondo del gruppo per colpa della sostituzione di diverse componenti della sua Power Unit. In questo modo solamente Max Verstappen potrà effettivamente giocarsi la chance di scattare davanti a tutti in gara. Le Mercedes, per quanto visto ieri, sembrano le vetture meglio bilanciate sui tratti veloci e guidati della pista tedesca e, come se non bastasse, Lewis Hamilton è partito con la chiara intenzione di restituire lo “sgarro” di Silverstone a Sebastian Vettel. Il tedesco, dal suo canto, ha iniziato il fine settimana con meno certezze del previsto e utilizzerà anche la FP3 per decidere quali saranno le gomme migliori per la domenica.

Come detto, inoltre, ci sarà un’altra incognita non di poco conto: il rischio pioggia. Le Red Bull, ovviamente, sarebbero le più contente di questa eventualità, sia perchè dispongono di una RB14 che sa dare il proprio meglio in presenza di alto carico aerodinamico, sia perchè sul bagnato la potenza dei motori si equipara. Ferrari e Mercedes, invece, non gradirebbero tale eventualità, dato il loro predominio in condizioni normali mentre, ovviamente, lo spettacolo se ne gioverebbe. Una qualifica condizionata dalla pioggia rimette tutto in bilico e scombina completamente le carte. Non ci rimarrà che gustarci la sfida sul filo dei millesimi che sarà in scena oggi pomeriggio a Hockenheim. Chi avrà la meglio? Sebastian Vettel vuole essere profeta in patria, ma Lewis Hamilton e Max Verstappen non saranno da meno.

