LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA: Saint-Paul-Trois-Châteaux-Mende, la tappa entra nel vivo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quattordicesima tappa del Tour de France 2018, da Saint-Paul-Trois-Châteaux a Mende, per un totale di 188km. Si affronta il Massiccio Centrale, di difficoltà minore rispetto al trittico alpino attraversato ad inizio settimana: presenti quattro GPM, di cui due di seconda categoria. Dopo i primi 80km abbastanza tranquilli, la corsa potrebbe scoppiare: non c’è un attimo di respiro tra la cinquantina di chilometri che separano la Cote du Grand Chataignier (1km al 7,4%) e il Col de la Croix de Berthel (9,1km al 5,3%), il resto del tracciato è un continuo saliscendi fino al traguardo. Decisivo il durissimo tratto finale, 3km con una pendenza media superiore al 10%, prima di spianare negli ultimi metri dalla linea d’arrivo. Un percorso adatto ai cacciatori di tappe in cui può succedere di tutto: sulla salita conclusiva (Cote de la Croix Nueve) qualcuno tra gli uomini di classifica ha la possibilità di tentare l’assalto alla maglia gialla, attualmente indossata da Geraint Thomas.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quattordicesima tappa del Tour de France 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti minuto per minuto per non perdervi nulla della 105a edizione della Grande Boucle. Buon divertimento!

La tappa di oggi – La classifica generale













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

15.32 Il gruppo degli inseguitori guadagna una manciata di secondi, ma il distacco si mantiene attorno ai 7 primi

15.27 -90km al traguardo. Il vantaggio dei fuggitivi rimane sempre attorno ai sette minuti, 7’07” per la precisione. Comincia la lunga fase in saliscendi della corsa

🏁 – 89 km

Gap stable around 7'. Suspense. ⏱️

Écart stable aux alentours des 7 minutes. Le suspense tient toujours. ⏱️#TDF2018 pic.twitter.com/uXLKG8aM82 — Le Tour de France (@LeTour) July 21, 2018

15.26 Foratura per Adam Yates! Il britannico della Mitchelton-Scott sta rientrando in gruppo dopo il cambio ruota

15.22 Situazione invariata nella corsa, sempre 7 primi di ritardo del gruppo maglia gialla dai fuggitivi. Arrivano i dati ufficiali del passaggio dei corridori al traguardo volante di Besseges:

1. Peter Sagan, 20 punti

2. Thomas Boudat, 17

3. Yves Lampaert, 15

4. Thomas De Gendt, 13

5. Greg Van Avermaet, 11

6. Maciej Bodnar, 10

7. Julien Vermote , 9

8. Jasper Stuyven, 8

9. Kristjian Koren, 7

10. Thomas Degand, 6

11. Nicolas Edet, 5

12. Philippe Gilbert, 4

13. Daryl Impey, 3

14. Anthony Turgis, 2

15. Michael Hepburn, 1

15.20 Peter Sagan vince il 16° sprint intermedio in carriera al Tour de France e rafforza ulteriormente una maglia verde già ipotecata conquistando altri 20 punti. Obiettivo battere il record di 470 nell’edizione 2016

4️⃣7️⃣0️⃣ points ! C'est le record de points marqués par 🇸🇰 @petosagan en 2016 ! Il en a 418 après le sprint intermédiaire de Bessèges. 💚 Va-t-il battre son record ? 💚#ŠKODAWeLoveCycling pic.twitter.com/KorNnbEjgV — ŠKODA WeLoveCycling France (@WeLoveCyclingFR) July 21, 2018

15.18 Il gruppo maglia gialla transita al traguardo volante con un ritardo di 7 minuti rispetto alla testa della corsa

15.15 Ecco le immagini dello sprint intermedio di Bessegés

🏁 – 97 km

💚 Besseges 💚

Full points for @petosagan once again 👌@Petosagan fait encore le plein au sprint inter du jour 👌#TDF2018 pic.twitter.com/fdAcj4t5C7 — Le Tour de France (@LeTour) July 21, 2018

15.13 Infatti lo slovacco campione del Mondo vince lo sprint intermedio. Thomas Boudat è l’unico ad aver accennato una reazione

15.12 Tra pochissimo il traguardo volante situato a Bessegés, preda della maglia verde Peter Sagan

15.09 Oltrepassata la soglia dei 7 minuti di vantaggio! Continua a crescere il margine tra la testa della corsa e il gruppo degli inseguitori.

15.05 Ogni chilometro che passa, aumenta la convinzione che questa fuga possa andare in porto. Ora la tappa comincia ad essere più impegnativa, non c’è nessun chilometro in pianura

15.02 Alaphilippe non si lascia scappare nemmeno il primo punto in palio oggi. Il francese della Quick-Step giunge per primo in cima alla Cote du Chataignier

🏁 – 106 km

⛰ Côte du Grand Châtaignier (cat. 4) ⛰

One point for @alafpolak on top of the first climb of the day ⚪🔴

Un point de plus pour Alaphilippe en haut de la première difficulté du jour ⚪🔴#TDF2018 pic.twitter.com/QkcqiraDPs — Le Tour de France (@LeTour) July 21, 2018

15.01 I fuggitivi hanno un vantaggio di 6’40” dal gruppo degli inseguitori

14.59 Il campione nazionale Yves Lampaert al comando durante la salita, alla sua ruota la maglia a pois Julian Alaphilippe

14.57 Comincia il primo GPM di oggi. Salita di quarta categoria lunga 1km, con pendenza del 7,4%

14.55 Tra pochi istanti comincia la prima salita di oggi. La Cote du Grand Chataignier non è particolarmente impegnativa, in palio soltanto un punto

14.51 Aumenta il ritmo al comando della gara, mentre il Team Sky continua a mantenere lo stesso passo. In pochi minuti i fuggitivi hanno guadagnato altri 30 secondi dal gruppo maglia gialla

14.47 Sale ulteriormente il gap, superati i 6 minuti tra la testa della corsa e il gruppo

14.43 Julian Alaphilippe si affaccia per un attimo al comando della fuga. L’attuale maglia a pois è uno dei favoriti per il successo di tappa

14.40 -120km. Il margine tra fuggitivi e inseguitori ora tocca i 5’47”

14.38 Al comando troviamo una fuga numerosa: 32 corridori, tra cui la maglia a pois Alaphilippe e il leader della classifica a punti Sagan. Nessun uomo di classifica in testa alla corsa, il migliore nella graduatoria generale è Damiano Caruso, 25° a 39’18” da Geraint Thomas

14.34 Superati i primi 60km, la tappa sta entrando nel vivo. Tra circa 20km la prima delle quattro salite di oggi, la Cote du Grand Chataignier (4a categoria), che da il via ad un percorso privo di tratti in pianura fino al traguardo

14.30 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quattordicesima tappa del Tour de France 2018