F1, GP Germania 2018: prove libere 3. La pioggia domina la scena. Charles Leclerc il migliore sul bagnato, Ferrari, Mercedes e Red Bull non si prendono rischi

Prove libere 3 bagnate sul tracciato di Hockenheim (Germania), teatro dell’undicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Le previsioni meteorologiche sono state confermate e la pioggia ha dominato la scena nel corso di questo turno. Lo spettacolo in pista, infatti, è stato piuttosto scarno e solo negli ultimi dieci minuti c’è stata un po’ di attività. E’ stata la Sauber-Alfa Romeo del monegasco Charles Leclerc ad ottenere il miglior tempo in 1’34″577 davanti al compagno di squadra Marcus Ericsson (1’35″000), gli unici a spingere davvero in queste condizioni particolari.

Terzo tempo per la Williams Mercedes del russo Sergej Sirotkin (1’35″334) a precedere un Sebastian Vettel (1’35″573), autore anche di un lungo ma comunque non intenzionato a spingere più di tanto. Stesso discorso per l’altra Rossa di Kimi Raikkonen, ottavo con il tempo di 1’37″755. Mercedes che con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas non ha completato alcun giro cronometrato mentre le due Red Bull di Daniel Ricciardo e Max Verstappen hanno preferito rimanere ai box.

Time-attack che, molto probabilmente, sarà sempre sotto la pioggia e ciò renderà incerto l’esito finale. Potrebbe essere favorita la macchina di Milton Keynes, quella che forse riesce a genere il miglior carico aerodinamico. Ci potrebbe essere anche l’eventualità di una sessione di qualifica rimandata a domani, visto il pericoloso effetto aquaplaning sul circuito. Non resta che aspettare.

L’ORDINE DEI TEMPI DELLE PROVE LIBERE 3 – GP GERMANIA 2018

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 16 C. Leclerc (LL) Sauber 1’34″577 8 2 9 M. Ericsson (LL) Sauber +00″423 1’35″000 9 3 35 S. Sirotkin (LL) Williams +00″757 1’35″334 8 4 05 S. Vettel (LL) Ferrari +00″996 1’35″573 3 5 10 P. Gasly (LL) Toro Rosso +01″082 1’35″659 5 6 28 B. Hartley (LL) Toro Rosso +01″574 1’36″151 5 7 27 N. Hulkenberg (LL) Renault +02″296 1’36″873 4 8 07 K. Raikkonen (LL) Ferrari +03″178 1’37″755 3 9 18 L. Stroll (LL) Williams +03″816 1’38″393 4 10 08 R. Grosjean Haas 2 11 11 S. Perez Force India 1 12 03 D. Ricciardo Red Bull 1 13 44 L. Hamilton Mercedes 1 14 55 C. Sainz Renault 2 15 77 V. Bottas Mercedes 1 16 14 F. Alonso McLaren 1 17 33 M. Verstappen Red Bull 1 18 2 S. Vandoorne McLaren 2 19 20 K. Magnussen Haas 2 20 31 E. Ocon Force India 2













