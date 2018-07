F1, GP Germania 2018: le previsioni meteo per le qualifiche. Concreto rischio pioggia

Ritorno, molto probabilmente, sul bagnato per quanto riguarda Hockenheim, sede del GP di Germania di Formula Uno. Potrebbe venir fuori dunque davvero una gara spettacolare su uno degli scenari storici del Circus: prevista infatti la pioggia per tutto il week-end. Andiamo a scoprire le previsioni meteo per quanto riguarda le qualifiche odierne.

In questo momento, nella mattinata teutonica, cielo coperto con tantissime nuvole che minacciano pioggia. Precipitazioni che dovrebbero arrivare davvero nel giro di poche ore: dalle 11 (dunque anche in piene prove libere) fino alla serata dovrebbe piovere ininterrottamente. Molte probabilità anche per quanto riguarda la gara di domani. Dalle 15 tutto pronto per la caccia alla pole position, con la sfida Mercedes-Ferrari che potrebbe rivelarsi ancor più aperta viste le condizioni.

Previsioni meteo per oggi, sabato 21 giugno:

13 pioggia 22.7° 0.3 mm modeste 14 temporale 23.1° 0.5 mm modeste 15 temporale 23° 0.8 mm consistenti 16 temporale 22.9° 1 mm consistenti 17 temporale 22.5° 1.1 mm consistenti













