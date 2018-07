F1, GP Germania 2018: qualifiche finite per Lewis Hamilton! Problema tecnico, la Mercedes si ferma nella Q1!

Clamoroso ad Hockenheim! Lewis Hamilton fermo in pista poco prima del termine della Q1 del GP di Germania 2018, undicesima prova del Mondiale di Formula Uno. Un problema al cambio sulla Mercedes del campione del mondo che quindi domani scatterà partirà dalla quattordicesima posizione in griglia di partenza, tenendo conto della penalizzazione di Daniel Ricciardo (Red Bull). Un guasto che, forse, potrebbe essere stato causato da un impatto troppo violento che la W09 ha avuto sui cordoli, nel corso di uno delle tornate del britannico. Deluso e amareggiato Lewis ha provato a spingere, a braccia, la sua vettura ai box ma non c’è stato nulla da fare. Una condizione che, ovviamente, favorisce la Ferrari in questo round.













