Tour de France 2018, nona tappa Arras Citadelle-Roubaix: il pavé può sconvolgere la classifica. Frazione determinante

È una delle frazioni che si propongono più spettacolari del prossimo Tour de France 2018, che scatterà il 7 luglio. La nona tappa, non a caso posta il 15 luglio, di domenica, il giorno dopo la festa nazionale francese, da Arras Citadelle a Roubaix, è attesa ormai da mesi, non fosse altro per la località d’arrivo. Ovviamente, com’è scontato che sia, è il pavé il grande protagonista.

Una frazione fino ad ora mai vista, anche se nelle ultime edizioni ci si è avvicinati (nel 2014 ricorderanno tutti il capolavoro Astana timbrato Nibali, che vestì la Maglia Gialla portata poi fino a Parigi). Cambia però la modalità: da poche pietre e settori semplici a oltre 20 chilometri, con 15 settori da percorrere, con addirittura alcuni tratti che ripercorrono l’Inferno del Nord. Andiamo ad analizzare questa nona frazione che potrà risultare sicuramente decisiva, ancor di più se il maltempo dovesse colpire la Grande Boucle.

156.5 chilometri, i primi 45 senza nessuna difficoltà. Di salite non se ne vedono, ma il pavé potrebbe creare scompigli quanto e più di una frazione di montagna sui Pirenei. Da lì poi, senza tregua, quindici settori di pavé, per un totale di 21,7 chilometri. Ci sarà il durissimo Mons-en-Pévèle: contrassegnato ovviamente da cinque stellette di difficoltà, a circa 40 chilometri dall’arrivo. Tra il numero tre e il numero due una decina di chilometri di tregua: si potrà rifiatare, ma difficilmente ci sarà spazio per recuperare tanti secondi. L’ultimo tratto terminerà ad otto chilometri dal traguardo: lì i giochi saranno già fatti.

Fondamentale sarà sicuramente il lavoro dei compagni di squadra: i meno adatti (gli scalatori puri per intenderci), su questi tratti potrebbero perdere addirittura minuti dagli specialisti e da coloro che riusciranno a difendersi al meglio.

