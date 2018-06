Ciclismo femminile, Giochi del Mediterraneo 2018: Elisa Longo Borghini fa il vuoto! Oro netto con oltre 3 minuti di vantaggio

Era lei la più titolata della startlist (davvero molto povera), l’Italia era la Nazionale di gran lunga più forte di tutte le altre. Ovviamente le aspettative non sono state tradite: la selezione tricolore domina in lungo e in largo ai Giochi del Mediterraneo. La medaglia d’oro non poteva che andare ad Elisa Longo Borghini: l’atleta della Wiggle-High5, con una buonissima condizione e pronta a partecipare da protagonista al prossimo Giro Rosa, ha fatto il vuoto, dominando sul circuito di Tarragona (Spagna) e lasciando le briciole alle avversarie.

Fuga solitaria per l’azzurra, che ha sfruttato anche il lavoro da stopper delle compagne di squadra per chiudere addirittura con 3’18” sulla prima delle inseguitrici, la spagnola Ane Santesteban, che corre in Italia con la Alé Cipollini. Il Bel Paese completa il podio con la spettacolare prova di Erica Magnaldi: l’atleta della BePink è stata battuta nella volata a due per l’argento e si è dovuta accontentare del bronzo. Nella top-10, ma lontanissime (ad oltre 7′) anche Elena Cecchini e Maria Giulia Confalonieri, nona e decima.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo