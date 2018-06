Tour de France 2018, ottava tappa Dreux-Amiens Metropole: frazione pianeggiante, probabile volata

L’ottava tappa del Tour de France 2018 vedrà i corridori affrontare 181 km da Dreux a Amiens Metropole. Una frazione prevalentemente pianeggiante, che si concluderà probabilmente con un’altra volata di gruppo. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il percorso dell’ottava tappa del Tour de France 2018.

Primi 30 km tutti in falsopiano, poi si affronta la prima asperità di giornata, la Côte de Pacy-sur-Eure (2 km al 4,3%). Segue un altro tratto in falsopiano per approcciare il secondo ed ultimo GPM, la Côte de Feuquerolles (2.2 km al 4,3%). Dopo 86 km è posto lo sprint intermedio di La Neuve-Grange. Nella parte centrale il percorso presenta dei leggeri saliscendi, ma poi nel finale torna pianeggiante con lo sprint di Lœuilly, che assegnerà anche gli abbuoni, ai -20 km. Negli ultimi chilometri sono presenti diverse curve ad angolo retto e un’altra insidia potrebbe essere rappresentata dal vento, con delle raffiche laterali. Le squadre dei velocisti dovranno quindi essere brava a tenere chiusa la corsa e pilotare al meglio i propri capitani.

TUTTE LE TAPPE DEL TOUR DE FRANCE 2018

Prima tappa: Noirmoutier En-L’ile-Fontenay Le-Comte

Seconda tappa: Mouilleron Saint Germain-La Roche Sur-Yon

Terza tappa: cronometro a squadre Cholet

Quarta tappa: La Baule-Sarzeau

Quinta tappa: Lorient-Quimper

Sesta tappa: Brest-Mur De Bretagne

Settima tappa Fougeres-Chartres

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter