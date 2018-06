LIVE Russia-Uruguay, Mondiali 2018 in DIRETTA: 0-0, Cavani e Suarez sfidano i padroni di casa per il primo posto

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Russia-Uruguay, ultima partita del gruppo A dei Mondiali 2018. È sfida per il primo posto alla Samara Arena. Sono le due squadre che hanno dominato il girone, prime con sei punti, ed ora si contenderanno la vetta del raggruppamento, che non garantirebbe in ogni caso un accoppiamento facile agli ottavi, dovendo affrontare una tra Spagna e Portogallo. I padroni di casa fin qui hanno stupito e ora vogliono completare l’opera per soddisfare i propri tifosi. La Russia ha due risultati su tre a disposizione, perché è avanti nella differenza reti e di conseguenza terminerebbe prima anche con un pareggio. Sono obbligati alla vittoria, dunque, Cavani, Suarez e compagni.

La partita comincerà alle ore 16.00 italiana. Noi seguiremo tutto in diretta, con aggiornamenti in tempo reale minuto dopo minuto. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE di Russia-Uruguay!

15.50 Tra poco l’ingresso in campo delle due squadre!

15.44 Precedenti favorevoli alla Russia, che ha vinto sei volte sulle otto partite disputate (un pareggio e una sconfitta). L’ultimo precedente nel Mondiale, però, risale al 1970 quando vinse la Celeste

15.32 In gioco c’è il primo posto. Attualmente Russia e Uruguay sono appaiate a sei punti ma i padroni di casa sono avanti per la differenza reti. Motivo per cui alla Russia oggi basterà anche un pareggio

15.23 Cambiano qualcosa entrambi gli allenatori. Tabarez passa al 3-5-2, inserendo Coates in difesa e Torreira al centro della mediana. La Russia, invece, tiene addirittura fuori Golovin…

15.15 Ecco le formazioni ufficiali:

Uruguay (3-5-2): Muslera; Caceres, Coates, Godin; Bentancur, Nandez, Torreira, Vecino, Laxalt; Cavani, Suarez

Russia (4-2-3-1): Akinfeev; Kudriashov, Ignashevich, Kutepov, Smolinikov; Gazinsky, Zobnin; Al Miranchuck, Samedov, Cheryshev; Dzyuba

Foto: Dziurek / Shutterstock.com