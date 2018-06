Classifiche Mondiali 2018: tutti i risultati live degli 8 gironi. Diretta, punteggi e marcatori

I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero di partite e di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno agli ottavi di finale dove inizierà l’entusiasmante fase a eliminazione diretta.

Di seguito il calendario completo dei Mondiali 2018, tutti i risultati e le classifiche dei vari gruppi, tutti i punteggi e i marcatori aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.

GRUPPO A:

14 giugno (ore 17.00) Russia-Arabia Saudita

15 giugno (ore 14.00) Egitto-Uruguay

19 giugno (ore 17.00) Russia-Egitto

20 giugno (ore 17.00) Uruguay-Arabia Saudita

25 giugno (ore 16.00) Uruguay-Russia

25 giugno (ore 16.00) Arabia Saudita-Egitto

CLASSIFICA:

GRUPPO B:

15 giugno (ore 17.00) Marocco-Iran

15 giugno (ore 20.00) Spagna-Portogallo

20 giugno (ore 14.00) Portogallo-Marocco

20 giugno (ore 20.00) Iran-Spagna

25 giugno (ore 20.00) Spagna-Marocco

25 giugno (ore 20.00) Iran-Portogallo

CLASSIFICA:

GRUPPO C:

16 giugno (ore 12.00) Francia-Australia

16 giugno (ore 18.00) Perù-Danimarca

21 giugno (ore 14.00) Francia-Perù

21 giugno (ore 17.00) Danimarca-Australia

26 giugno (ore 16.00) Danimarca-Francia

26 giugno (ore 20.00) Nigeria-Argentina

CLASSIFICA:

GRUPPO D:

16 giugno (ore 15.00) Argentina-Islanda

16 giugno (ore 21.00) Croazia-Nigeria

21 giugno (ore 20.00) Argentina-Croazia

22 giugno (ore 17.00) Nigeria-Islanda

26 giugno (ore 20.00) Nigeria-Argentina

26 giugno (ore 20.00) Islanda-Croazia

CLASSIFICA:

GRUPPO E:

17 giugno (ore 14.00) Costa Rica-Serbia

17 giugno (ore 20.00) Brasile-Svizzera

22 giugno (ore 14.00) Brasile-Costa Rica

22 giugno (ore 20.00) Serbia-Svizzera

27 giugno (ore 20.00) Serbia-Brasile

27 giugno (ore 20.00) Svizzera-Corea del Sud

CLASSIFICA:

GRUPPO F:

17 giugno (ore 17.00) Germania-Messico

18 giugno (ore 14.00) Svezia-Corea del Sud

23 giugno (ore 17.00) Germania-Svezia

23 giugno (ore 20.00) Corea del Sud-Messico

27 giugno (ore 16.00) Corea del Sud-Germania

27 giugno (ore 16.00) Messico-Svezia

CLASSIFICA:

GRUPPO G:

18 giugno (ore 17.00) Belgio-Panama

18 giugno (ore 20.00) Tunisia-Inghilterra

23 giugno (ore 14.00) Belgio-Tunisia

24 giugno (ore 14.00) Inghilterra-Panama

28 giugno (ore 20.00) Inghilterra-Belgio

28 giugno (ore 20.00) Panama-Tunisia

CLASSIFICA:

GRUPPO H:

19 giugno (ore 14.00) Polonia-Senegal

20 giugno (ore 20.00) Colombia-Giappone

24 giugno (ore 17.00) Giappone-Senegal

24 giugno (ore 20.00) Polonia-Colombia

28 giugno (ore 16.00) Giappone-Polonia

28 giugno (ore 16.00) Senegal-Colombia

CLASSIFICA:













Foto: fifg-Shutterstock.com