Verso il reintegro della Russia nel geande calcio? La UEFA riammette le squadre giovanili: le parole di Ceferin

Un passo in avanti. Il calcio europeo, nello specifico la UEFA, inizia a muoversi verso la Russia, rimasta esclusa dalle grandi competizioni sin dall’inizio del conflitto in Ucraina. La massima organizzazione del calcio continentale ha deciso di riammettere alle competizioni internazionali le squadre giovanili russe.

“I bambini non dovrebbero essere puniti per azioni la cui responsabilità ricade esclusivamente sugli adulti ed è fermamente convinta che il calcio non debba mai rinunciare a inviare messaggi di pace e speranza – afferma nel comunicato Aleksander Ceferin – È particolarmente doloroso che, a causa del perdurante conflitto, una generazione di ragazzi sia privata del diritto di competere nel calcio internazionale.”

La UEFA ha tenuto a sottolineare che queste partite debbano essere comunque giocate senza bandiera, inno ed abbigliamento ufficiale russo, e le partite casalinghe non verranno disputate nel paese che ha acceso la guerra in Ucraina. Anzi, viene ancora una volta sottolineata la condanna della UEFA verso il conflitto, continuando a sostenere la ‘linea dura’.

Difatti le squadre professionistiche russe non avranno ancora la possibilità di poter competere nel territorio europeo. La UEFA stessa ha voluto confermare che la sospensione di tutte le organizzazioni calcistiche del Paese rimarrà intatta fino alla fine del conflitto in Ucraina.

Foto: LaPresse