A che ora vedere oggi Nuova Zelanda-Uruguay di rugby: orario, programma, tv, streaming Mondiali 2023

Si disputa questa sera, con calcio d’inizio alle ore 21.00, l’unico match in programma oggi nella Rugby World Cup 2023. E a Lione scendono in campo Nuova Zelanda e Uruguay, per entrambe l’ultima partita nella fase a gironi.

Sfida che, sulla carta, ha ben poco da dire. Troppo forti gli All Blacks, con i neozelandesi che non dovrebbero avere problemi a chiudere in fretta la pratica. Per i tuttineri serve una vittoria per garantirsi la certezza di un posto ai quarti di finale, mentre dall’altra parte l’Uruguay è pronto a chiudere un mondiale più che positivo, con la vittoria sulla Namibia, il punto di bonus negato alla Francia e l’ottimo primo tempo giocato con l’Italia.

NUOVA ZELANDA – URUGUAY

Nuova Zelanda: 15 Damian McKenzie; 14 Will Jordan, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Jordie Barrett, 11 Leicester Fainga’anuku; 10 Richie Mo’unga, 9 Cam Roigard; 8 Luke Jacobson, 7 Sam Cane, 6 Shannon Frizell; 5 Tupou Vaa’i, 4 Samuel Whitelock; 3 Tyrel Lomax, 2 Codie Taylor, 1 Ofa Tu’ungafasi.

In panchina: 16 Samisoni Taukei’aho, 17 Tamaiti Williams, 18 Fletcher Newell, 19 Scott Barrett, 20 Ethan Blackadder, 21 Finlay Christie, 22 Beauden Barrett, 23 Caleb Clarke

Uruguay: 15 Rodrigo Silva; 14 Gastón Mieres, 13 Tomas Inciarte, 12 Andres Vilaseca, 11 Nicolas Freitas; 10 Felipe Etcheverry, 9 Santiago Arata; 8 Manuel Diana, 7 Lucas Bianchi, 6 Manuel Ardao; 5 Manuel Leindekar, 4 Ignacio Dotti; 3 Diego Arbelo, 2 German Kessler, 1 Mateo Sanguinetti.

In panchina: 16 Guillermo Pujadas, 17 Matias Benitez, 18 Ignacio Peculo, 19 Juan Manuel Rodríguez, 20 Santiago Civetta, 21 Agustin Ormaechea, 22 Felipe Berchesi, 23 Juan Manuel Alonsoa

La sfida tra Nuova Zelanda e Uruguay è dunque in programma giovedì 5 ottobre alle ore 21.00 a Lione. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Max (canale 205). La diretta streaming sarà invece garantita da SkyGO e Now TV.

CALENDARIO NUOVA ZELANDA-URUGUAY, RUGBY

Giovedì 5 ottobre

21.00 Nuova Zelanda-Uruguay

PROGRAMMA NUOVA ZELANDA-URUGUAY, RUGBY: DOVE SEGUIRE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Max (canale 205)

Diretta streaming: SkyGO e Now TV

Foto: LaPresse