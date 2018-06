Uruguay-Russia, Mondiali 2018: le probabili formazioni. Suarez e Cavani dal primo minuto, Golovin e Cheryshev con Smolov

Il primo posto nel gruppo A in palio in occasione del match tra Uruguay e Russia, che si sfidano oggi, lunedì 25 giugno, alle ore 16.00 nella Samara Arena per conquistare la vetta del girone. I padroni di casa e i sudamericani, con due vittorie a testa contro Arabia Saudita ed Egitto, hanno già messo in cassaforte il passaggio agli ottavi dei Mondiali 2018 e giocheranno con animo sereno per guadagnarsi un piazzamento al vertice della classifica e godere di un percorso agevolato nella fase ad eliminazione diretta.

Tabarez, ct dell’Uruguay, difficilmente opterà per il turnover e sembra orientato a confermare il 4-4-2 con Muslera tra i pali, Gimenez e Godin al centro della difesa, Varela e Caceres sulle fasce. In mediana agiranno Vecino e Bentancur, mentre Sanchez e Rodriguez presidieranno le corsie esterne per ispirare la coppia atomica d’attacco composta da Suarez e Cavani.

Cherchesov, ct russo, dal canto suo opterà per il 4-2-3-1 con Ignashevich e Kutepov davanti ad Akinfeev e con i due esterni Mario Fernandes e Zhirkov. Saranno Gazinsky e Zobnin, inoltre, ad occupare i due posti a centrocampo alle spalle di Samedov e dei fenomenali Golovin e Cheryshev, mentre al centro dell’attacco Smolov dovrebbe ancora essere preferito a Dzyuba, a segno nelle prime due gare.

Di seguito, le probabili formazioni del match:

URUGUAY (4-4-2): Muslera; Varela, Gimenez, Godin, Caceres; Sanchez, Vecino, Bentancur, Rodriguez; Luis Suarez, Cavani. All.: Tabarez.

RUSSIA (4-2-3-1): Akinfeev; Mario Fernandes, Ignashevich, Kutepov, Zhirkov; Gazinsky, Zobnin; Samedov, Golovin, Cheryshev; Smolov. All.: Cherchesov.











