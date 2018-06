Calcio, Mondiali 2018: primo posto in palio tra Uruguay e Russia, Cavani e Suarez sfidano il talento emergente Golovin

Primo posto in palio tra due squadre che hanno già blindato la qualificazione nel gruppo A dei Mondiali 2018. I padroni di casa della Russia e l’Uruguay si sfideranno domani, lunedì 25 giugno, nella Samara Arena alle ore 20.00 per contendersi il primato nel girone, con l’animo sereno di chi è già consapevole di aver compiuto la propria missione.

La Russia finora ha sorpreso tutti e dispone del miglior attacco del torneo con 8 reti all’attivo, grazie alla quali ha annichilito l’Arabia Saudita e l’Egitto, evidenziando una condizione di forma collettiva coincisa proprio con l’appuntamento più importante per il movimento calcistico russo nel nuovo millennio.

I padroni di casa possono far leva sulla straordinaria carica di un pubblico estasiato dalle gesta dei propri beniamini, che stanno offrendo uno spettacolo entusiasmante e che puntano a coronare un cammino finora impeccabile con un risultato positivo, che garantirebbe il primo posto nel gruppo A. Basterà un pareggio, infatti, in virtù della differenza reti, per consentire alla Russia di qualificarsi come prima del girone e disporre di abbinamenti più agevoli agli ottavi.

L’Uruguay, d’altra parte, ha mostrato grande solidità difensiva e ha tenuto la sua porta finora inviolata, ma ha palesato qualche difficoltà in fase realizzativa, avendo vinto di misura entrambe le precedenti sfide. Il ct Tabarez si affiderà al consueto 4-4-2 con i due “Colchoneros” Gimenez e Godin davanti a Muslera e i terzini Varela e Caceres. In mediana agiranno ancora l’interista Vecino e lo juventino Bentancur, con Sanchez e Rodriguez sulle fasce, mentre la coppia d’attacco sarà composta dai due mostri sacri Cavani e Suarez.

Cherchesov, invece, farà affidamento sul 4-2-3-1 con Akinfeev tra i pali, Ignashevich e Kutepov al centro della difesa, Mario Fernandes e Zhirkov terzini. Gazinsky e Zobnin saranno i centrali di centrocampo, mentre Samedov e i fenomenali Golovin e Cheryshev agiranno alle spalle della punta centrale Smolov. L’Uruguay per talento ed esperienza appare nettamente avvantaggiato, ma la Russia ha imparato a sognare in grande e proverà ad alimentare le ambizioni di una tifoseria calda più che mai e ad andare a caccia di un risultato storico per la propria Nazione.











mauro.deriso@oasport.it

Foto: A.RICARDO / Shutterstock.com