LIVE Germania-Svezia, Mondiali 2018 in DIRETTA: 0-0, sfida da dentro o fuori per i campioni del mondo in carica

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Germania-Svezia, seconda sfida del gruppo F dei Mondiali 2018. È già dentro o fuori per i campioni del mondo in carica. Il debutto col Messico si è rivelato un flop ed ora i tedeschi sono obbligati a vincere le prossime due partite. Hanno le carte in regola per farlo ma la pressione è tutta sulle spalle di Neuer e compagni, che non hanno alternative. A cominciare da stasera, quando la Germania affronterà la solida Svezia. Gli scandinavi si approcciano all’incontro in condizioni ideali, avendo già tre punti in tasca e potendo di conseguenza accontentarsi anche del pareggio, che al contrario inguaierebbe i tedeschi.

Partita delicatissima, in programma al Fisht Stadium di Sochi alle ore 20.00 italiane. Noi seguiremo l’incontro in diretta, con aggiornamenti minuto per minuto e in tempo reale. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE di Germania-Svezia!

9′ WERNER! Anticipato all’ultimo da Lindelof! Kimmich trova Reus in area ma sul suo cross il centravanti tedesco non arriva e si fa anticipare

8′ Ancora Draxler! Reus premia la sovrapposizione in area del compagno, che ci arriva in allungo: ne viene fuori un tiro-cross che attraversa l’area e si spegne sul fondo

6′ Svezia in contropiede! Forsberg va via con una veronica a Kimmich ma è addirittura Muller a recuperare su di lui!

5′ La Svezia non riesce ad uscire dalla sua metà campo: la Germania è altissima, con entrambi i centrali nella metà campo offensiva!

3′ SUBITO GERMANIA PERICOLOSA! Incertezza di Granqvist, che regala palla a Werner. Tocco dentro per Draxler, che dal centro dell’area di rigore si fa murare!

1′ Germania subito avanti. Muller va al cross da sinistra ma il pallone è lungo per tutti

1′ CALCIO D’INIZIO!

19.58 Manca poco al fischio d’inizio: ci siamo!

19.55 Carica, concentrazione, ma anche emozione negli occhi dei giocatori tedesci. Ora è la volta di Du gamla, du fria, inno nazionale svedese, composto da Richard Dybeck nel 1844

19.54 Inni nazionali: si comincia da quello tedesco. Lied der Deutschen è stato composto nel 1922 da Franz Joseph Haydn

19.52 Squadre che entrano sul prato del Fisht Stadium di Sochi!

19.48 Tra poco l’ingresso in campo delle due squadre

19.44 Tanti i precedenti tra le due squadre: la Germania è imbattuta da 11 partite (6 vittorie e 5 pareggi), e non perde dal 1978, quando la Svezia vinse 3-1. Quattro i precedenti ai Mondiali: tre vittorie tedesche (1934, 1974 e 2006), una per la Svezia (1958). Le ultime due partite tra queste due squadre, poi, sono state ricche di gol, con un 4-4 nel 2012 e un 5-3 nelle qualificazioni ai Mondiali 2014

19.38 La Svezia, in formazione tipo, ha dunque due risultati su tre a disposizione. Non sarà facile contro la voglia di rivincita dei tedeschi, ma gli svedesi sono una squadra organizzata. Staremo a vedere!

19.32 È sfida da dentro o fuori per la Germania: il pareggio condannerebbe i tedeschi, perché a quel punto alla Svezia basterebbe un pari nell’ultima partita col Messico, risultato che starebbe benissimo anche al Tricolor…

19.25 Ben tre cambi, dunque, per il CT Loew. In difesa la novità è Rudiger, che subentra a Hummels. Più prevedibili, invece, le esclusioni di Khedira a centrocampo e Ozil sulla trequarti: al posto dell’ex Juve, però, il prescelto è Rudy e non Gundogan, mentre davanti sarà Reus a giocare con Muller e Draxler alle spalle di Werner

19.22 Ecco le formazioni ufficiali!

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Rudiger, Hector; Kroos, Rudy; Muller, Draxler, Reus; Werner

Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Ekdal; Larsson, Forsberg; Berg, Toivonen

ore 19.20 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Germania-Svezia!

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock