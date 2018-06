Mondiali 2018, Germania-Svezia: programma, orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

Domani, sabato 23 giugno, alle ore 20.00, il Fisht Stadium di Sochi sarà teatro della sfida tra Germania e Svezia, valida per il gruppo F dei Mondiali 2018 di calcio.

Una sfida decisiva per i tedeschi di Joachim Loew, campioni del mondo in carica. Sconfitti nel primo match contro il Messico, i teutonici debbono assolutamente vincere per mettersi a riparo da sorprese sgradite e cancellare lo “zero” dell’esordio. La sfida non sarà facile. Gli svedesi sono una compagine solida, difficile da affrontare, molto improntata sulla forza fisica e vittoriosa nel primo confronto contro la Corea del Sud. Una partita, dunque, complicata per i 4 volte iridati, costretti ad imporsi per continuare a sognare in questo torneo.

Germania-Svezia: programma, orario e su che canale vederla in tv

Il match tra Germania e Svezia sarà visibile in diretta esclusiva, in chiaro, su Canale 5: match in streaming nel sito ufficiale del canale e sul sito di Sport Mediaset attraverso pc, cellulare e tablet. Ci sarà la copertura di OASport attraverso la DIRETTA LIVE testuale

Sabato 23 giugno

ore 20.00 Germania-Svezia

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto riguarda le probabili formazioni Loew darà seguito al proprio credo tattico, insistendo sul 4-2-3-1 con Werner unica punta, assistito dai tre trequartisti Muller, Ozil e Draxler. Osservato speciale, in questo senso, sarà il calciatore dell’Arsenal, probabilmente l’unico in grado di illuminare la scena con colpi ad effetto. Davanti alla difesa i soliti Khedira e Kroos mentre, a protezione della porta di Neuer, il quartetto difensivo composto da Kimmich, Boateng, Hummels, Plattenhardt.

Il ct Andersson punterà sull’usato sicuro, da par suo, con un coperto 4-4-1-1 con Toivonen unica punta e Berg ad agire alle sue spalle. Scandinavi che dipenderanno anche dalle prestazioni dell’uomo di qualità Forsberg, schierato nel centrocampo a quattro, sulla sinistra, con Durmaz, Larsson ed Ekdal. Nella retroguardia il riferimento Granquvist, guiderà la difesa formata anche da Lustig, Lindelof ed Augustinsson a protezione della porta di Olsen.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Hummels, Plattenhardt; Khedira, Kroos; Muller, Ozil, Draxler; Werner

SVEZIA (4-4-1-1): Olsen; Lustig, Granqvist, Lindelof, Augustinsson; Durmaz, Larsson, Ekdal, Forsberg; Berg; Toivonen













