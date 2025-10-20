Coppa Davis 2025: i convocati della Germania. A sorpresa c’è anche Zverev!

Ci sarà anche Alexander Zverev a Bologna per le Finals della Coppa Davis 2025. La Germania schiererà dunque il suo numero uno del mondo, che torna a vestire la maglia della propria nazionale, provando a riportare un titolo che manca al tennis tedesco addirittura dal 1993, anno della finale vinta per 4-1 contro l’Australia con un formidabile Michael Stich.

La Germania si presenterà a Bologna con una formazione decisamente competitiva. Chiaramente la presenza di Zverev cambia ovviamente tutti gli scenari, visto che il secondo singolarista Jan-Lennard Struff che parte in vantaggio nella scelta rispetto a Yannick Hanfmann. Questa formula della Coppa Davis porta il doppio ad essere molte volte decisivo e i tedeschi possono contare veramente su una grandissima coppia, come quella composta da Kevin Krawietz e Tim Puetz.

I tedeschi hanno raggiunto le finali grazie al successo prima contro Israele per 3-1 e poi un comodo 4-0 contro il Giappone. Nei quarti ora a Bologna, la Germania se la vedrà con il Belgio e parte ovviamente favorita, anche se è una sfida che Zverev e compagni non possono assolutamente sottovalutare.

Anche il capitano belga Steve Darcis ha diramato le sue convocazioni e ci saranno gli eroi del successo in Australia. In singolare spazio a Zizou Bergs e Raphael Collignon, mentre in doppio una coppia decisamente solida come quella formata da Sander Gille e Joran Vliegen.