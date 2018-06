Mondiali 2018, Germania-Svezia: c’è un solo risultato per i campioni in carica. Tedeschi sotto pressione

Nel Mondiale delle sorprese tocca alla Germania. Le delusione più grande del primo giro di partite è arrivata proprio dai campioni in carica, sorpresi dal Messico ed ora costretti ad inseguire, spalle al muro. Niente di compromesso, perché i tedeschi hanno le carte in regola per vincere le prossime due partite. Semplicemente non hanno alternative: il pareggio con la Svezia, infatti, non basterà ai ragazzi del CT Loew per evitare una eliminazione che avrebbe del clamoroso, ben più del fracasso dell’Argentina.

ALLARME – Si tratta dei campioni in carica e anche se la detentrice del trofeo non è riuscita a superare il primo turno nelle ultime due edizioni, stavolta un’eliminazione precoce farebbe davvero rumore. Perché questa è la Germania schiacciasassi durante le qualificazioni. Fino al gol di Lozano, che ha fatto suonare l’allarme: niente conferenza, nemmeno per l’ex capitano Lahm ma soltanto duro lavoro, proprio come i tedeschi sanno fare. Nella prima uscita la Germania è apparsa lenta e prevedibile nella manovra ma è stato soprattutto il centrocampo a finire sotto la lente di ingrandimento. La rapidità e il dinamismo dei messicani ha messo a nudo le difficoltà di una mediana tagliata come il burro dalle incursioni dei vari Lozano, Hernandez e Vela.

CAMBI A CENTROCAMPO – Ecco perché i cambi di Loew dovrebbero riguardare proprio il centrocampo, dove potrebbero finire in panchina sia Ozil che Khedira, in favore di Gundogan e Reus. “Abbiamo giocato come degli scolaretti, ci siamo fatti attaccare in contropiede. Dobbiamo essere 11 guerrieri in campo. Ora non è importante chi gioca, l’importante è vincere“, ha dichiarato Loew in conferenza stampa. La situazione è delicata, ma in casa Germania sono consapevoli della loro forza e tutti concentrati per centrare l’obiettivo qualificazione.

SVEZIA – Una qualificazione che virtualmente appartiene adesso alla Svezia. I gialloblu si presentano all’appuntamento in condizioni ideali. Hanno giò tre punti in tasca e contro i campioni in carica possono accontentarsi anche del pari, che spalancherebbe uno scenario intrigante per la partita finale, soprattutto nel caso in cui il Messico dovesse avere la meglio sulla Corea. All’ultima giornata, basterebbe un pari a messicani e svedesi per passare a braccetto ed eliminare la Germania. Uno scenario che passa dalla sfida di domani. La Svezia non brilla certo per bel gioco e non ha la velocità del Messico, ma è un collettivo solido e ben organizzato, che potrebbe mettere in difficoltà i tedeschi. La pressione, poi, sarà tutta sulle spalle della Germania.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock