LIVE Francia-Perù, Mondiali 2018 in DIRETTA: 0-0. I Galletti per ipotecare gli ottavi, gli Incas cercano l’impresa

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Francia-Perù, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. Partita fondamentale per le sorti del girone dopo che nel pomeriggio si sono affrontate Danimarca e Australia. I galletti partiranno con tutti i favori del pronostico e vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva dopo aver sconfitto gli aussies all’esordio, gli Incas invece vogliono riscattare il ko partito all’esordio contro i nordici. Si preannuncia una partita molto accesa e con possibili cambiamenti di fronte, il risultato è aperto anche se i transalpini sembrano averne di più.

Da una parte fuoriclasse come Griezmann, Pogba, Dembelè. Dall’altra uomini carismatici come Guerrero e Cueva, che deve riscattare il rigore sbagliato contro l’Australia. OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Francia-Perù, match valido per i Mondiali 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.00. Buon divertimento a tutti.

6′ Si lotta a centrocampo per il possesso del pallone. Cueva lo recupera e ci prova da lontanissimo, vedendo Lloris fuori dai pali: palla fuori

5′ Prova a riprendere campo la Francia, ma a centrocampo ci sono pochi spazi. Galletti sorpresi dal dinamismo dei peruviani in questo avvio

2′ Perù subito aggressivo, pressando la Francia nella sua metà campo

1′ SI COMINCIA! Il calcio d’inizio è della Francia!

16.58 Tutto pronto: si attende solo il calcio d’inizio!

16.55 Ora è tempo di “Somos libres, seámoslo siempre”, inno peruviano

16.53 Squadre in campo. Inni nazionali: si comincia dalla Marsigliese, composta nel 1792 da Claude Joseph Rouget de Lisle

16.48 Manca poco all’ingresso in campo delle due squadre

16.44 Un solo precedente tra le due formazioni. Risale al 1982, quando i peruviani sconfissero i francesi a domicilio, per 1-0, in un amichevole pre-Mondiale disputata al Parco dei Principi di Parigi

16.39 Si gioca all’Ekaterinburg Arena, impianto che ha già ospitato la sfida tra Egitto ed Uruguay e che sarà sede di altre due partite della fase a gironi prima di uscire di scena. La gara sarà diretta dall’arbitro Mohammed Abdullah Hassan (Emirati Arabi Uniti)

