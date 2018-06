LIVE Pagelle Francia-Perù, Mondiali 2018 in DIRETTA: 0-0. Antoine Griezmann guida l’attacco francese contro i sudamericani per chiudere i conti in classifica

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FRANCIA-PERU

Si conclude la seconda giornata del Gruppo C dei Mondiali di Russia 2018 con il match tra Francia e Perù. Alle ore 17.00 italiane ad Ekaterinenburg saranno di fronte la nazionale del CT Didier Deschamps ed i sudamericani con tre punti in palio quanto mai decisivi. I transalpini, dopo il rocambolesco successo con l’Australia, vogliono chiudere i conti in vista degli ottavi di finale, puntando sul pacchetto offensivo composto da Mbappè, Griezmann e e Matuidi a sostegno di Giroud, con Pogba e Kantè a centrocampo. Per i peruviani, invece, dietro a Guerrero ci saranno Cueva, Carillo e Flores. Di seguito le PAGELLE LIVE di Francia-Perù per seguire istante per istante l’andamento dei protagonisti in campo.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

FRANCIA (4-2-3-1)

Lloris 6 –

Pavard 6 –

Varane 6 –

Umtiti 6 –

Hernandez 6 –

Matuidi 6 –

Kantè 6 –

Pogba 6 –

Mbappè 6 –

Griezmann 6 –

Giroud 6 –

PERU (4-2-3-1)

Gallese 6 –

Advincula 6 –

Ramos 6 –

Rodriguez 6 –

Trauco 6 –

Yotun 6 –

Aquino 6 –

Carrillo 6 –

Cueva 6 –

Flores 6 –

Guerrero 6 –

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Calcio Francia – Vlad1988 Shutterstock