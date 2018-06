Calcio, Mondiali 2018: i Bleus di Deschamps puntano al bottino pieno per passare il turno, ma il Perù ha sete di riscatto

Una vittoria per volare agli ottavi. La Francia proverà a strappare in anticipo il pass per la fase ad eliminazione diretta, ma il primo traguardo passerà attraverso una vittoria contro il Perù nella seconda partita del gruppo C dei Mondiali 2018 in Russia. I Bleus sono reduci da una confortante vittoria contro l’Australia, in un match deciso da un gol fortunoso di Pogba al termine di una sfida equilibrata e ricca di colpi di scena. Il Perù, dal canto suo, è stato sconfitto all’esordio dalla Danimarca fra mille rimpianti per un rigore fallito e una serie di occasioni sprecate nel corso del match.

All’Ekaterininburg Arena domani, giovedì 21 giugno, alle ore 17.00 la Francia andrà a caccia di tre punti che potrebbero anche garantire la qualificazione matematica al prossimo turno con una gara d’anticipo, un risultato che consentirebbe ai ragazzi guidati da Deschamps di affrontare con maggiore tranquilla la partita con la Danimarca, attualmente l’avversaria più ostica del raggruppamento. Ma il Perù non ha intenzione di chiudere anzitempo l’avventura dopo aver conquistato una storica qualificazione ai Mondiali e darà filo da torcere ad una Francia apparsa ancora un po’ sbiadita nella prima uscita, nonostante la straordinaria qualità del suo reparto offensivo.

Il ct Deschamps si affiderà a Lloris tra i pali, Varane e Umtiti al centro della difesa, Pavard e Hernandez sulle corsie esterne. In mediana ci sanno Matuidi e Pogba accanto al vertice basso Kanté, mentre il tridente d’attacco sarà composto da Mbappé, Griezmann e Dembelé.

Gareca, ct del Perù, schiererà i suoi col 4-2-3-1 puntando su Rodriguez e Ramos davanti a Gallese, con i due terzini Advincula e Trauco. La mediana sarà presidiata da Tapia e Yotun, mentre i trequartisti Flores, Cueva e Farfan agiranno alle spalle della punta centrale Carrillo. Una compagine in apparenza meno talentuosa rispetto alla Francia, ma ai Mondiali la grinta fa la differenza e chissà che il Perù non possa confezionare un’altra sorpresa in questo torneo finora ricco di risultati imprevedibili.











mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Influential Photography / Shutterstock.com