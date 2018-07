Mondiali 2018, quanti soldi ha guadagnato la Francia? I premi vinti dai Galletti Campioni del Mondo

La Francia ha vinto i Mondiali 2018 di calcio dominando la Finale giocata contro la Croazia: allo Stadio Luzhniki di Mosca è partita la festa dei Galletti che dopo vent’anni dall’apoteosi di Parigi sono tornati sul tetto del Pianeta. Tutta la Nazione sta esultando per la conquista della Coppa del Mondo da parte dei ragazzi di Didier Deschamps che si sono superati giocando un bellissimo calcio per l’intera rassegna iridata. Non soltanto la gloria ma anche un importante riconoscimento economico attende i transalpini.

Il montepremi della FIFA è infatti particolarmente succulento: ai Campioni del Mondo andranno ben 38 milioni di dollari, circa 31,8 milioni di euro. Questi soldi finiranno nelle casse della Federazione Francese che ha già pattuito dei premi vittoria con i vari giocatori ma che non sono ancora stati comunicati pubblicamente. La Croazia si dovrà invece consolare con 28 milioni di dollari (circa 23,4 milioni di euro).













Foto: Marco Iacobucci EPP Shutterstock.com