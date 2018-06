Francia-Perù, Mondiali 2018: le probabili formazioni. Deschamps mette Matuidi e toglie Tolisso, Gareca mantiene gli 11 anti-Danimarca

Dopo aver ospitato Egitto e Uruguay, la parte asiatica della Russia, dove si trova Ekaterinburg, ritorna al centro dell’attenzione calcistica con l’incontro tra Francia e Perù, valido per la seconda giornata del gruppo C, alle ore 17. L’incontro è decisivo, in un senso o nell’altro, per entrambe le nazionali: anche a seconda dell’andamento del match precedente tra Danimarca e Australia, una vittoria darebbe certezze significative di ottavi di finale alla Francia, mentre al Perù darebbe slancio per togliere lo zero dalla casella dei punti dopo l’esordio perdente contro i danesi.

Per quanto riguarda la Francia, Didier Deschamps dovrebbe cambiare poco rispetto all’esordio vittorioso contro l’Australia. L’unica variazione dovreebbe riguardare l’inserimento di Matuidi in luogo di Tolisso, che non era stato propriamente tra i migliori dei Bleus nell’esordio iridato. Confermato, dunque, il trio d’attacco formato da Mbappè, Griezmann e Dembelé.

Capitolo Perù: nonostante la sconfitta con la Danimarca, Ricardo Gareca è intenzionato a tenersi stretto l’undici con cui ha iniziato la sfida agli scandinavi. Niente ingresso dal primo minuto, dunque, per Paolo Guerrero, che aveva dato un contributo significativo ai suoi entrando dalla panchina. La vera domanda è: Cueva avrà recuperato dal pessimo impatto coi Mondiali avuto contro la Danimarca? Ai posteri l’ardua sentenza.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Francia: Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, L. Hernandez; Matuidi, Kantè, Pogba; Mbappè, Griezmann, Dembelé. CT Deschamps

Perù: Gallese; Advincula, Rodriguez, Ramos, Trauco; Tapia, Yotun; Flores, Cueva, Farfan; Carrillo. CT Gareca

Foto: Marco Iacobucci / Shutterstock.com