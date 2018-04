Calcio femminile, Italia-Belgio: programma, orari e tv. La data delle Qualificazioni ai Mondiali 2019

Martedì 10 aprile alle ore 18.00, lo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara sarà teatro della super sfida tra Italia e Belgio, valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2019 di calcio femminile. Un match che vale molto per la formazione di Milena Bertolini e che, in caso di vittoria, potrebbe regalare una serie ipoteca ai fini della conquista del pass iridato. Una manifestazione da cui l’Italia manca dal 1999.

Al momento, come detto, il cammino delle italiane è stato impeccabile: 4 vittorie in altrettanti incontri. Inoltre, nell’ultimo periodo, il secondo posto nella Cyprus Cup e l’ottima amichevole disputata contro la Francia a Marsiglia (pareggio 1-1) hanno messo in luce i grandi miglioramenti di una compagine sempre più sicura dei propri mezzi.

Di seguito il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Belgio, sesto incontro di qualificazione ai Mondiali 2019 di calcio femminile del gruppo 6. L’incontro sarà trasmesso in tv da RaiSport+HD e vi sarà la DIRETTA LIVE testuale di OASport per non farvi perdere neanche un istante del darsi in campo. Calcio d’inizio alle ore 18.00

PROGRAMMA ITALIA-BELGIO

Martedì 10 aprile

ore 18.00 Italia-Belgio – Diretta su RaiSport+HD e DIRETTA LIVE OASport testuale

