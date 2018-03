Calcio femminile, Qualificazioni Mondiali 2019: le convocate dell’Italia per le sfide a Moldavia e Belgio

Torna in campo la Nazionale Italiana di Milena Bertolini per le gare di qualificazione ai Mondiali 2019 in Francia. Le azzurre, reduci dalla storica finale raggiunta nella Cyprus Cup ed aver guadagnato 2 posizioni nel ranking FIFA (15° posto), sono pronte a continuare il proprio percorso verso la rassegna iridata.

In vetta al gruppo 6 con tre punti di vantaggio sul Belgio (con un match in meno), avendo vinto tutte le partite disputate (4 match e 4 vittorie), la truppa di Bertolini ha in programma due incontri: venerdì 6 aprile (ore 13 locali, 12 italiane) a Vadul lui Voda contro la Moldavia e martedì 10 aprile (ore 18) allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara contro il Belgio. Due incontri in cui l’obiettivo è vincere, in particolare nello scontro diretto con le belghe. Una vittoria metterebbe una serie ipoteca sul pass diretto alla fase finale della rassegna mondiale, da cui l’Italia manca dal 1999.

Il Commissario tecnico ha convocato 23 calciarici in cui il blocco della Juventus e del Brescia è particolarmente evidente. Ci sono anche alcune novità come il difensore del Football Milan Ladies Francesca Vitale, alla prima chiamata con la Nazionale maggiore, mentre conferme per le giovani Glionna e Goldoni, inserite nel gruppo nei match precedenti. Le azzurre si raduneranno domenica 1° aprile al Mancini Park Hotel di Roma e mercoledì 4 aprile partiranno alla volta della Moldavia.

L’elenco delle convocate

Portieri: Chiara Marchitelli (Brescia), Laura Giuliani (Juventus), Rosalia Pipitone (Res Roma);

Difensori: Elena Linari (Fiorentina), Alia Guagni (Fiorentina), Elisa Bartoli (Fiorentina), Cecilia Salvai (Juventus), Sara Gama (Juventus), Linda Cimini Tucceri (San Zaccaria), Lisa Boattin (Juventus), Francesca Vitale (Football Milan Ladies);

Centrocampiste: Aurora Galli (Juventus), Martina Rosucci (Juventus), Manuela Giugliano (Brescia), Barbara Bonansea (Juventus), Greta Adami (Fiorentina), Eleonora Goldoni (Tennessee State University), Lisa Alborghetti (Mozzanica), Benedetta Glionna (Juventus);

Attaccanti: Daniela Sabatino (Brescia), Ilaria Mauro (Fiorentina), Valentina Giacinti (Brescia), Cristiana Girelli (Brescia).

Date, programma e orari delle partite. Il calendario completo

Venerdì 6 aprile

ore 12.00 (italiane) Moldavia-Italia – DIRETTA LIVE OASport testuale

Martedì 10 aprile

ore 18.00 Italia-Belgio – Diretta su RaiSport+HD e DIRETTA LIVE OASport testuale













Foto: profilo twitter Figc