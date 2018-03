Salto con gli sci femminile, Coppa del Mondo 2018: doppietta per Sara Takanashi a Oberstdorf!

Con la seconda gara sul trampolino HS 106 di Oberstdorf, in Germania, si è chiusa la Coppa del Mondo 2017-2018 del salto con gli sci femminile. Di fatto, il podio ha ricalcato quello della gara di ieri sulla stessa struttura: dopo una stagione intera di digiuno, la giapponese Sara Takanashi ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva, anche con un buon margine. Autrice del miglior punteggio nella prima serie, è stata la migliore anche nel secondo salto, andando ad imporsi con poco meno di 12 punti di vantaggio su Daniela Iraschko-Stolz.

L’esperta saltatrice austriaca ha occupato il secondo gradino del podio, a sua volta con quasi otto punti di margine sulla norvegese Maren Lundby, vincitrice della Coppa del Mondo che però in questo momento della stagione, che ormai si è conclusa, non è parsa in gran forma rispetto a quanto fatto fino ad inizio marzo. Può essere soddisfatto lo staff tecnico giapponese: oltre la vittoria di Takanashi, si sono piazzate anche Yuka Seto e Yuki Ito, rispettivamente al quarto e sesto posto. Interposta, la slovena Ursa Bogataj in quinta piazza. Le tedesche, invece, hanno monopolizzato le posizioni dalla settima alla decima con Althaus, Vogt, Straub e Seyfarth nell’ordine.

Prestazione in linea con quanto visto ieri per le azzurre. Lara Malsiner ha ottenuto una discreta 19esima piazza, mentre Manuela Malsiner ha chiuso la stagione con un 25esimo posto finale.













Foto: Ailura, CC BY-SA 3.0 AT [CC BY-SA 3.0 at], via Wikimedia Commons