VIDEO Ondrej Hotarek e Valentina Marchei spettacolari al Galà dei Mondiali, che show sulle note di Barbie Girl

Ondrej Hotarek e Valentina Marchei hanno entusiasmato il pubblico del Mediolanum Forum di Milano durante il Galà dei Mondiali 2018 di pattinaggio artistico. La nostra coppia si è esibita sulle note di Barbie Girl: Ondrej ha interpretato Ken, Valentina ovviamente Barbie. Di seguito il VIDEO della loro prestazione davvero esilarante.

Come si fa a non ballare con loro? IMPOSSIBILE! 😍😍😍#Hotarek in versione Ken con tanto di vespino, #Marchei Barbie… sulle note di “Barbie Girl” ⛸❄🤣

Divertimento e spettacolo puro, balla tutto il Forum di Milano! 🏃‍♀️🏃‍♂️🎧💙 pic.twitter.com/atUSW2Q7eH

— Eurosport IT (@Eurosport_IT) 25 marzo 2018